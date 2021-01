Henry, rendido ante Bielsa: "Me encanta ver al Leeds, es extraordinario"

El francés destacó la idea de juego que instaló el técnico argentino en Inglaterra y que le permitió lograr el ascenso a la Premier League.

Durante su carrera como entrenador, Marcelo Bielsa fue sumando seguidores y admiradores en todo el mundo del fútbol a partir de su estilo de juego. Esta vez, fue Thierry Henry quien expresó su total admiración por el director técnico argentino gracias a la metodología que aplicó en .

"Me encanta ver jugar al Leeds, es extraordinario. También sigo viendo la , ya sea en Brest, Lens, veo todo lo que puedo", contó el exatacante del en declaraciones a So Foot.

Acerca de la idea del Loco, comentó: "El juego es una alternancia. No siempre se puede jugar largo y no siempre se puede jugar corto. Hay que variar. Cuando se mira de cerca, ¿cuántos equipos en la historia cayeron porque jugaban balones largos y cuántos equipos cayeron porque estaban tratando de construir desde atrás? No está tan claro".

En la misma línea, el entrenador de analizó: "Podés ganar un campeonato jugando al contraataque o teniendo el 80 por ciento de posesión en el campo contrario. Lo mismo ocurre al revés. Ojalá se respetaran todas las filosofías".

Y concluyó: "Lo importante es mantener tu filosofía. Podés cambiar tu sistema, hacerlo evolucionar, pero lo importante es estar de acuerdo con sus ideales. Hay que mirar lo que está haciendo Bielsa en la Premier. Él puede ganar 4-0 o perder 4-0, pero al final todo el mundo está mirando al Leeds. Esto también es lo que me gusta".