Henry Martín, el delantero que debe mirarse en el espejo de Oribe Peralta

Ambos delanteros tenían 28 años y buscaban credibilidad en los Juegos Olímpicos. ¿El delantero del América tendrá una buena justa?

Cuando se disputaron los Juegos Olímpicos de Londres 2012, Oribe Peralta tenía 28 años, muy poca experiencia con los combinados nacionales y era sumamente cuestionado por aparecer en la lista de Luis Fernando Tena, considerándose que no contaba con las credenciales para reforzar al cuadro Sub 23.

Nueve años después y con una medalla de oro, el combinado Tricolor ha decidido apuntalar su ataque con Henry Martín, delantero de 28 años que ha sido severamente señalado por los medios locales, siendo elegido por Jaime Lozano como su único refuerzo en ofensiva.

En esta vida las casualidades existen, y ambos futbolistas llegan con un panorama parecido. El Cepillo supo responder y fue la máxima figura en la justa Olímpica, restando a ver qué sucederá con el nacido en Mérida, que tiene como referencia la imagen de su colega.

De 2018 a 2019, Peralta y Martín compartieron vestuario en el América, formando una relación estrecha de amistad, y compartiendo ciertas cualidades en común dentro del terreno de juego. Ambos destacan por su movilidad en el área, saben retener la pelota y pueden asociarse con facilidad.

Las críticas para Martín son justificadas, pues pese a que su calidad no está en duda, aún no logra consolidarse como un delantero de élite, sumando únicamente dos goles en 12 apariciones con el Tri, además de fallos claros en las Liguillas que no ha perdonado la afición Azulcrema.

Dentro del sistema de Jaime Lozano, el centrodelantero tiene un rol de sacrificio, posicionándose frente a la portería en muy pocas ocasiones y sobre todo, debiendo pelear y retener el esférico. A José Juan Macías le costó, Alexis Vega parte muy bien desde la banda y otros como Santiago Muñoz, Eduardo Aguirre y Santiago Giménez no han tenido la continuidad deseada.

Los Juegos Olímpicos están a la vuelta de la esquina, y analizando la convocatoria y el contexto de México se puede aspirar a pelear por una medalla. ¿Será que nueve años después Martín protagonizará una nueva historia de triunfo?