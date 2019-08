Henry Hernández ya tiene nuevo equipo

El portero de la selección de El Salvador jugará en El Vencedor.

Henry Hernández, capitán de la selección de El Salvador y habitual en el equipo de Carlos de los Cobos, firmó con El Vencedor de Santa Elena y será otro de los experimentados del equipo, junto con Nicolás Muñoz.

En conversación con el periódico El Gráfico, el portero explicó: “Se me terminó complicando el tema de agarrar equipo. Acá en el país estaba casi todo cerrado. Ya me había preocupado, porque el hecho de no tener equipo es complicado y máxime cuando uno ha estado formando parte de la selección”.

Hernández tuvo oferta del Municipal de Guatemala hace unas semanas, pero la negociación no tuvo el final esperado para el portero salvadoreño, porque se cayó esa oportunidad.