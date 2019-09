Henry Hernández: “Hay que salir adelante, hay que dar la cara para conseguir los objetivos”

El portero comentó sobre lo sucedido en la derrota de El Salvador ante República Dominicana.

El capitán de la Selección de El Salvador, Henry Hernández, salió a desmentir los rumores que los jugadores no quieren al técnico Carlos De los Cobos, además, contó los objetivos que tienen con Rodolfo Zelaya.

En conversación con el periódico “El Gráfico”, el portero comentó: “Hay que salir adelante, hay que dar la cara para conseguir los objetivos. Tenemos que estar conscientes de lo que vemos, pendientes del trabajo que tenemos que realizar para conseguir esta clasificación a la Hexagonal”.

“Si hubo algún problema fue de parte de mi persona y Fito por las declaraciones que yo di. Ya hablamos frente a frente y lo resolvimos. Ahora Rodolfo Zelaya y yo peleamos por el mismo objetivo, al final todos queremos que la selección esté en otro nivel y esté en otro puesto”, cerró el tema con el delantero de Las Vegas Lights.

Sobre Carlos De los Cobos y los rumores de que los jugadores no lo quieren en la selección, dijo: “De repente no salen las cosas como uno quiere, pero no es porque uno no quiera, y como se especula al decir que uno no quiere al técnico, esas son cosas que se tienen que eliminar de raíz. Son acusaciones que duelen y que generan bastante controversia”.