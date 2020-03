Henry Figueroa podría recibir una dura sanción tras la expulsión ante Olimpia

El defensor vio la tarjeta roja por juego brusco grave y luego agredió al árbitro, por lo que podría recibir cinco fechas de suspensión o más.

El último domingo Marathón cayó ante Olimpia en el Yankel Rosenthal. En ese partido, Henry Figueroa fue expulsado por una dura entrada contra Elvin Casildo y el acta que elaboró el árbitro después del partido podría derivar en una sanción fuerte para el futbolista.

“Henry Figueroa, expulsado al minuto 21 por juego brusco grave, una vez expulsado el jugador me lanzó el balón, el cual impactó en mi rostro y me amenazó diciéndome 'ya verás lo que te va a pasar hijo de puta, es la segunda vez que me expulsás, ya verás'”, fue lo que escribió el colegiado Óscar Moncada.

La Comisión de Disciplina tendrá que definir el castigo de Figueroa, pero el reglamento del fútbol hondureño estipula un mínimo de cinco fechas por la expulsión y la posterior conducta incorrecta contra el árbitro.

