Héctor Herrera y Tecatito Corona están listos para salir del Porto

Los dos mexicanos fueron piezas fundamentales en la remontada de su equipo ante la Roma.

El Porto necesitaba hacer un partido perfecto ante la Roma para poder avanzar a los cuartos de final de la Champions League, teniendo entre sus hombres más destacados a los mexicanos Héctor Herrera y Jesús Corona.

Los Dragones doblegaron 3-1 a la Roma con el Estadio Do Dragao como fortaleza, destacando la participación de Tecatito en los dos goles de su equipo, mientras HH hizo un trabajo impecable y se impuso a De Rossi y Nzonzi, dos de los mejores mediocampistas de Italia.

Con este resultado, el gigante portugués se ha instalado entre los ocho mejores equipos de Europa, un resultado inesperado, pero merecido por su magnífico desempeño en la fase de grupos y la forma contundente de imponerse a la Loba.

Pero no todo es pefecto, pues por acumulación de tarjetas, el ex-Pachuca no podrá formar parte del duelo de ida de cuartos de final, perdiéndose 90 minutos de la que podría ser su última eliminatoria europea en Portugal, recordando que su contrato vencerá y no planea renovar.

Aunque los rumores de su salida a un equipo más importante Europa se han apagado, en la noche europea más importante de su carrera, Jesús Corona pasó el examen con honores, mostrando su faceta más incisiva y regateadora. El ex-Monterrey no dejó de hacer daño por la pacela derecha de la Loba, enloqueciendo al holandés Rick Karsdorp, que salió sustituido por Alessandro Florenzi.

El sueño del Porto continúa, dando pasos firmes para recuperar la grandeza que habían perdido en los últimos años. Aunque ya se marcharon Miguel Layún, Diego Reyes y Raúl Gudiño, los Dragones son más Aztecas que nunca.