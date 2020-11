Héctor Herrera podría reaparecer con el Atlético enfrentando al Bayern

Desde que el perdió a Héctor Herrera previo a la Fecha FIFA de noviembre, los Colchoneros no han lucido en plenitud de condiciones. Incluso, vale la pena recordar lo criticado que fue el equipo tras el empate 0-0 contra Lokomotiv en .

Un común denominador de los partidos contra y Lokomotiv fue la ausencia de Héctor Herrera, quien sufrió una lesión que le ha impedido aparecer en las convocatorias. Sin embargo, los de Diego Pablo Simeone ya saben cuándo podrían contar con su mediocampista, que ha tenido una temporada de menos a más.

Según el Diario Marca, Héctor Miguel podría formar reaparecer con la plantilla en el trascendental compromiso ante el , que se disputará el próximo 1 de diciembre y que podría definir las aspiraciones del Atleti en la Copa de Europa.

Luego de ser uno de los futbolistas más cuestionados por la afición en los últimos meses, poco a poco comienzan a reconocer el trabajo del mexicano. Incluso en el duelo contra el cuadro Ruso, distintos seguidores mencionaron en redes sociales extrañar su aporte.

Totalmente de acuerdo. Y para llevar el peso del partido y hacer jugar al resto he echado de menos al mexicano. Héctor Herrera está participando tan bien en este inicio de temporada que su presencia mejora al compañero, porque juega con criterio, marcando tiempos y pasando bien

Si en verano me dicen que iba a escribir esto no me lo hubiera creído: el ATLETI echa de menos al "Tractor" Héctor Herrera.#AtletiLokomotiv