Héctor Herrera: "Nunca pensé en regresarme a México"

El mediocampista aspira a ganar una Champions League en algún momento de su carrera.

Ante , Héctor Herrera podría vivir su último partido de defendiendo la camiseta del Porto, equipo al que llegó para la temporada 2013-2014 y del cual se ha consolidado como una pieza fundamental en el esquema.

Los rumores señalan como inminente el traspaso de HH con rumbo al , significando un paso hacia adelante en su trayectoria deportiva y la decisión que podría cambiar definitivamente el rumbo. El mexicano charló con Marca Claro, hablando sobre la eliminatoria de cuartos de final y otros tópicos de su carrera.

"Es la segunda vez que estoy en los cuartos de final. Es un partido muy bonito, pero uno como jugador y como club no quiere quedarse en cuartos de final, sino llegar a la final y ganar una Champions", dijo.

Respecto a los momentos complicados que ha vivido, afirmó que nunca ha pensado en retornar a su país, recordando que hace unos meses fue vinculado con Tigres. "Ha habido momentos difíciles, pero nunca pensé en regresarme a . Desde el momento en que partí para Europa sabía que no iba a ser una aventura fácil. Sabía que tenía que trabajar muy duro día con día para estar cada vez mejor. No porque menosprecie a México o porque no lo extrañe, simplemente quiero seguir demostrando que tengo la capacidad para seguir jugando en Europa".

Finalmente, Herrera López no quitó el dedo del renglón, teniendo como máximas aspiraciones profesionales una Copa de Europa y la Copa del Mundo con la Selección mexicana. "Sueño ser campeón en la Liga de Campeones y ser campeón con México en un Mundial".