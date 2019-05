Se caería transferencia de Herrera al Lyon por bono extra

HH no asistirá a la Copa Oro para poder arreglar tranquilamente la vinculación a su próximo equipo.

Héctor Herrera no seguirá en el Porto. Esa es la única certeza en su futuro, porque aún no se sabe dónde continuará su carrera. Entre sus diversos destinos suenan el Atlético de Madrid, con más fuerza, y en renglón abajo, el . Justamente la útima novedad proviene del club de la que ya no vería con buenos ojos su fichaje.

De acuerdo con información del Canal +, al conjunto francés no le agrada que el seleccionado mexicano, quien no participará en la Copa Oro 2019, les haya pedido una cantidad adicional —20 millones de euros— por firmar en calidad de agente libre. Esto aparte del sueldo mensual que cobraría.

Dicho motivo enfriaría las tratativas entre ambas partes pese a que el presidente de la instititución, Jean-Michel Aulas, externó su interés por integrar al exPachica a su disciplina.