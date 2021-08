Héctor Herrera, listo para los cuestionamientos por perder Copa Oro: "Aunque ganemos suelen criticar"

El mediocampista del Atlético de Madrid se llevó el reconocimiento a mejor jugador de la competición.

La Selección mexicana perdió la final de la Copa Oro 1-0 ante su similar de Estados Unidos, una derrota que no estaba presupuestada y que dolió en el interior del combinado dirigido por Gerardo Martino.

Al término del partido, uno de los únicos futbolistas que conversó con los medios de comunicación fue Héctor Herrera, que se quedó muy cerca de conquistar una Copa Oro más en su historial. El mediocampista del Atlético de Madrid se mostró dolido por el resultado, pero no se preocupa por las duras críticas de los aficionados.

"Es normal (los cuestionamientos), aunque ganemos suelen criticar, es algo que no me va quitar el sueño hoy ni mañana. Al no darse los resultados, están en todo su derecho de expresar o decir lo que sientan. Uno tiene que acostumbrarse a ese tipo de cosas, hoy uno tiene que aguantarse, levantar la cara y seguir adelante", dijo.

Por la mísma línea, el formado en Pachuca puso el ojo en Qatar 2022, sabiendo que la eliminatoria está a la vuelta de la esquina: "Hay que estar tranquilos, hay que levantar la cara, continuar porque dentro de un mes tenemos la eliminatoria, que es muy importante. Hay que hacer autocritica cada uno, en conjunto y corregir los errores que el día de hoy nos impide oír ser ganadores".

Dentro de la irregular Copa Oro que firmó la Selección mexicana, HH fue uno de los futbolistas que se salvó de los cuestionamientos públicos, ganando el premio al mejor jugador del certamen, otorgado por el comité organizador.