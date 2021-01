Hazard volvió a ser titular después de 42 días, pero el Real Madrid casi no se enteró

Su última vez desde el inicio había sido el 28 de noviembre, en la derrota contra el Alavés. Frente al Osasuna, volvió a decepcionar.

Los números engañan a menudo. Según las estadísticas, durante la primera parte del - , Eden Hazard entró más en juego (42 toques) que Karim Benzema (26) o Marco Asensio (24), abandonando el carril izquierdo para dejarse ver por posiciones más centradas. Sin embargo, el fútbol del belga volvió a decepcionar. Es decir, pasándolo en limpio: volvió a estar muy lejos de lo que vale y de lo que espera el club merengue. Fue reemplazado por Mariano en el minuto 75.

El ex- , en el frío de Pamplona, volvió a ser titular después de 42 días, pero el Madrid casi no se enteró de su presencia. No gravitó. Su última vez desde el inicio había sido el 28 de noviembre, en la sorprendente derrota frente al (1-2, en el Alfredo Di Stéfano): ese día, sufrió una lesión muscular en el recto anterior de la pierna derecha.

Las interrogaciones vuelven a aparecer. O nunca se fueron. ¿Cuál es el sistema y la posición ideal para el internacional? ¿Dónde se pueden aprovechar mejor sus condiciones? Hazard no se siente cómodo siendo un extremo. Y tampoco parece adecuarse al sistema 4-3-3 de Zidane. Él necesita más libertad en el campo. Pide esa libertad con sus propios movimientos, ubicándose por el centro, detrás de Benzema.

Los goles que no llegan

Es cierto que Hazard no es un goleador como puede ser Benzema. También es cierto que, en sus equipos anteriores, sobresalía por festejar seguido en la portería contraria, generando así una confianza extra en su juego. En el Chelsea, marcó 110 goles en 352 encuentros. En el , hizo 50 tantos en 194 partidos. ¿En el Real Madrid? Lleva tres gritos oficiales en las dos temporadas.

La expectativa, su mayor peso

En junio de 2019, con todos los flashes, se anunció la contratación de Hazard por el Real Madrid para las próximas cinco temporadas. Fue presentado en el estadio Santiago Bernabéu, donde asistieron 50 mil personas para recibirlo. El club blanco pagó por su traspaso 160 millones de euros. Está claro: la mochila, desde el inicio, estuvo pesada.