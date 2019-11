Hazard: "Siempre le he dicho que no al PSG"

El internacional belga del Real Madrid admite que los parisinos le quisieron también el último verano.

El Paris Saint-Germain siempre ha recibido la negativa de Eden Hazard, según ha asegurado este jueves el propio jugador del .

No te pierdas a Mou, CR7 y Neymar, The Making Of, en exclusiva por DAZN. ¡Suscríbete ahora, tienes un mes de prueba gratis!

El delantero del equipo español ha confesado durante una entrevista concedida a L'Equipe que el campeón de la Ligue1 le ha hecho una oferta incluso en el pasado verano, pero que acabó inclinándose por los blancos.

El artículo sigue a continuación

"Nunca jugaré con el . Ellos me han querido a menudo. Yo no tenía la intención de volver a la a otro club que no sea el . Yo siempre les he dicho no. En mi cabeza, todo está claro. Es un equipo que te permite ganar la Champions, pero no está entre mis prioridades. Si vuelvo a la Ligue 1, será al Lille", sentenció el internacional por .

Ese es solamente un fragmento de la entrevista que ha dado Hazard en L'Equipe, que este viernes a primera hora la publicará completa para los miembros abonados del diario francés.

Dentro de pocos días, el PSG visitará al Real Madrid por la quinta jornada de la fase de grupos y Hazard será una de las armas más peligrosas con las que tendrá que lidiar Thomas Tuchel.