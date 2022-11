Hazard: "Si el Real Madrid me dice que tengo que irme este verano, lo aceptaré"

El belga concede una entrevista a 'Marca' donde reconoce que sigue sin tener noticias del Chelsea

Eden Hazard ha roto su silencio en una entrevista concedida al diario "Marca" antes de disputar el Mundial con Bélgica. En esa charla, el jugador belga reconoce que, si este verano el Real Madrid le traslada que debe marcharse, no tendrá más remedio que aceptarlo. Hazard reconoce que el Mundial de Qatar es su último tren para demostrar que todavía puede triunfar como un gran jugador: "Tengo que demostrar a todos que puedo jugar al fútbol. La gente tiene dudas de lo que puedo hacer, pero yo no", explica.

Sobre qué pensaría él de su situación si no fuera Hazard, el belga explicó: "Pensaría que Hazard es un buen chico, pero que en tres años no ha tenido suerte. Y que es un buen jugador que sólo tiene que jugar más al fútbol", aseguró.

Hazard: "Tengo que demostrar que quiero jugar y hacerlo bien"

Hazard además explicó que entiende que haya aficionados que duden sobre él: "Soy un jugador que no ha jugado muchos partidos en tres años. Lo puedo entender. Tengo que demostrar cuando juego, sean cinco minutos, diez o 15. Quiero jugar y cuando lo haga tengo que hacerlo bien", comentó.

No tuvo llamadas del Chelsea

En esa entrevista en 'Marca', el belga explica que nunca ha tenido una opción real para marcharse del Real Madrid y que nunca ha recibido, durante todo este tiempo, ni una sola llamada del Chelsea para volver a Stamford Bridge.

Respecto a su futuro en el Real Madrid, el belga asegura lo siguiente: " En enero es imposible, porque tengo familia y me gusta la ciudad. Pero en verano es posibe que me vaya. Tengo un año más de contrato y es decisión del club. Si el club me dice "Eden, gracias por los cuatro años, pero te tienes que ir", lo tengo que aceptar porque es normal. Pero a mí me gustaría jugar más, demostrar más que puedo jugar, que soy un buen jugador", cierra.