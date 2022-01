Hazard resurge para rescatar al Real Madrid

Eden Hazard está permanentemente en el punto de mira. Sus constantes lesiones y su bajo rendimiento no invitan al optimista con el ex del Chelsea, que no vive su mejor momento. Sin embargo, siempre hay momentos para la luz y el extremo ha vuelto a demostrar que se puede sacar algo bueno de la oscuridad.

En el duelo de la Copa, el futbolista fue decisivo al anotar el tanto de la victoria para un Real Madrid que se encontraba contra las cuerdas. Con una gran jugada, en la que el jugador merengue esquivó al guardameta, Hazard puso el 1-2 definitivo que mete al cuadro blanco en los cuartos de final del torneo copero.

No solo eso, sino que Hazard ha estrenado su casillero esta temporada… a mediados del mes de enero. En 17 partidos, el fichaje más caro de la historia del Real Madrid ha anotado su primer gol del curso, rompiendo su sequía.

Hazard vuelve a marcar… 9 meses después

El tanto ante el cuadro ilicitano ha puesto en cuestión un interesante dato en torno a la figura de uno de los jugadores más cuestionados. Hazard no marcaba desde el pasado 9 de mayo, cuando anotó ante el Sevilla en el Campeonato Nacional de Liga. Desde entonces, han tenido que pasar 9 meses para que el ex del conjunto londinense volviera a marcar.

En esta ocasión, ha sido la Copa del Rey la competición en la que uno de los jugadores que más dudas ha despertado ha vuelto a ver puerta. Además, hay que tener en cuenta un dato de lo más interesante, y es que el internacional por Bélgica ha anotado y asistido en los últimos dos encuentros, las mismas ocasiones que en sus anteriores 17 entre todas las competiciones.

15 lesiones para el belga, un récord

El caso de Hazard es de lo más sorprendente.

El artículo sigue a continuación

Ha padecido 15 lesiones, una cifra de lo más preocupante, desde que llegara en la capital de España. En total, se ha perdido 61 encuentros entre todas las competiciones, lo que ha lastrado de forma significativa el rendimiento de uno de los jugadores más buscado por el 13 veces campeón de Europa.

Es más, esta temporada ha habido 3 ocasiones en las que Hazard ha tenido que estar alejado de los terrenos de juegos, perdiéndose hasta el momento nada menos que 72 días, lo que supone una ausencia más que considerable, lastrando de forma significativa la forma de jugar de uno de los futbolistas más talentosos de Europa.

Con todo, esta diana puede convertirse en el inicio de una buena dinámica para un Hazard que busca reivindicarse, ya que se encuentra en el disparadero.