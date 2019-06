Hazard: "No soy un Galáctico, soy Eden Hazard"

El crack belga fue presentado con el Real Madrid ante 50.000 espectadores, pero sin dorsal. "Le pedí el '10' a Modric pero dijo que no", bromeó

El presentó este jueves a Eden Hazard en el Santiago Bernabéu ante 50.000 aficionados. Una presentación Galáctica. Tras ello, el jugador belga compareció ante los medios de comunicación en rueda de prensa, donde desveló sus sensaciones en su primer día como madridista:

¿Cuánto tiempo has soñado con este momento?

“He soñado con este momento desde muy pequeño, desde que empecé a jugar en el jardín de casa con Thorgan y Kylian. Desde ese momento empecé a apoyar al Real Madrid desde pequeño. Fui a e , pero ponerme esta camiseta es un honor. Tengo muchas ganas de empezar esta temporada”.

¿Qué significa ver a tu familia contigo tan emocionada?

“Es algo bueno para mí, y para mi familia. Cuando uno llega al Real Madrid, estamos todos emocionados. Tal vez mi madre un poco más. Es un placer increíble. Tengo muchas ganas de empezar la temporada. Creo que todo va a ir muy bien”.

¿Qué importancia ha tenido Zidane en su fichaje?

“Todo el mundo sabe que Zidane era mi ídolo desde pequeño. El hecho de que sea el entrenador del Real Madrid ha sido un factor muy importante, pero no sólo eso. Yo ya quería jugar en este club. En cuanto a la posición, no soy yo el que decide. Siempre me ha gustado jugar por la izquierda o como ‘10’. Son las dos posiciones donde puedo jugar, pero si tengo que hacerlo desde otra posición, lo puedo hacer”.

¿Qué sueños le gustaría cumplir?

“Disfrutar del juego y del campo, ganar partidos. Y cuando juegas en el Real, quieres ganar trofeos. Quiero ganar los máximos títulos posibles y crear una historia con el Real Madrid”.

¿Qué responsabilidad asume? ¿Le gustaría tirar los penalties?

“Cuando juegas para el Real Madrid no hay una sola estrella. El equipo es la estrella. Soy nuevo, y en el llevaba siete años. Soy el nuevo, voy a intentar aportar todo lo posible. En cuanto a los penalties, creo que el capitán los tira muy bien, pero si me pide que los tire, que no creo, porque los va a seguir tirando y lo hace muy bien”.

¿Su fichaje llega un poco tarde?

“No. No creo que sea muy tarde. Tengo 28 años, creo que estoy en el mejor momento de mi carrera. Entre los 27 y los 32 años es lo mejor. El sueño de jugar aquí estuvo mucho tiempo, pero en mi carrera siempre he tenido varias etapas en y Chelsea. Ahora era el momento de marcar un antes y un después. Vengo al club más grande del mundo. Me va a permitir progresar un poco más”.

¿Cuántas veces se ha intentado su fichaje?

“Es verdad que todo empezó el año pasado después del Mundial. Pero he seguido un año más en el Chelsea, y creo que todo ha ido muy bien. He hecho un gran año personalmente y ganamos la . Creo que era el momento perfecto para firmar por el Real. Voy a dar lo máximo”.

¿Qué número le gustaría llevar?

“He tenido la suerte de hablar con Modric a través de Kovacic. De broma le pregunté si me dejaba el ‘10’, pero me dijo que no. Así que tengo que buscar otro número. Pero sinceramente, no es importante. Lo más importante es jugar con este escudo”.

¿Puede rendir desde el primer momento?

“Es un público exigente porque es un club exigente. Quiere ganarlo todo, es normal que quieran ganarlo todo”.

¿Qué le ha contado Courtois del Real Madrid?

“He hablado mucho del Real Madrid. Le dije que si tenía una pequeña posibilidad, tenía que venir, porque es el mejor club del mundo. Es un amigo mío. Estoy muy contento de estar aquí con él y espero poder ganar muchos títulos juntos”.

¿Dudó de que este sueño se pudiera hacer realidad?

“No. Como he dicho antes, siempre he soñado con el Real Madrid. Desde pequeño. No he dudado nunca de ello. Tuve varias etapas. Creo que ahora era el momento perfecto. No dudé mucho, y con esto menos”.

¿Te vas a convertir en el mejor jugador del mundo?

“Lo voy a intentar. Tuve mucho éxito con el Chelsea y quiero ganar mucho con el Real Madrid también. Es un nuevo reto y estoy listo”.

¿Qué le ha dicho Florentino Pérez?

“Nos hemos visto una vez en Londres para una gala de trofeos y hablamos tranquilamente. Me dijo que era el momento de venir. Estaba muy contento de que me lo dijera el presidente. Espero conseguir muchas cosas juntos”.

¿Te consideras un Galáctico?

“No, no lo soy. Todavía no. Espero serlo un día. Soy Eden Hazard, y todo lo que he hecho en el pasado va a ser hacer borrón y cuenta nueva. Empiezo aquí desde cero. Soy un jugador muy bueno, no un Galáctico”.

¿Es más fácil ganar el Balón de Oro estando en el Real Madrid?

“Este año el Balón de Oro ya está en Madrid, con Modric. No sé si será más fácil. Todo depende de cómo juguemos. Aunque es verdad que en los últimos años casi todos han sido para el Real Madrid. Pero ahora me centro en el aspecto colectivo. Por qué no ganarlo si todo va bien. Pero no está en mi cabeza todos los días. Lo importante es ganar títulos con el equipo”.

¿Cómo será su relación con Benzema?

“Puede ser muy buena. Tuve la suerte de jugar contra él cuando estuvo en el , y ver los nueve años que ya lleva en el Real Madrid. Es el mejor ‘9’ del mundo en este momento. Me va a hacer mejor jugar con él. Ya me imagino las paredes con Benzema, pero para eso tengo que jugar. Ojalá haya una buena comunicación dentro y fuera del campo”.

¿Qué ha pensado cuando ha visto a tanta gente? ¿Siente que debe liderar ahora el Real Madrid?

“En el Real Madrid hay muchos líderes, no creo que haya sólo uno. Todo el mundo es un líder. Por eso para mí el grupo es lo más importante. Vengo para intentar mejorar el grupo con mi experiencia, regates y goles, ojalá. Espero que todos juntos hagamos un gran papel. He sido líder con el Chelsea, la selección, y espero que aquí también. Voy a darlo todo”.

¿Vamos a ver una mejor versión rodeado de tan buenos jugadores?

“En el fútbol siempre se puede mejorar. Colectiva e individualmente. Todos esperamos mejorar el nivel. Intentaremos llegar a lo más alto. Estoy en un buen momento de mi carrera. Este equipo me va a permitir subir más mi nivel”.

¿Le gustaría jugar con Mbappé y Pogba?

“No estoy para hablar de fichajes. Vengo para jugar con los mejores, es cierto. Hay nuevos jugadores. Todos vamos a tener tiempo para adaptarnos. Queremos jugar con los mejores, y ellos lo son. Pero yo no decido”.

¿Cómo ha visto la última temporada del Real Madrid?

“Me he concentrado mucho en la temporada con el Chelsea. Sé que hubo algunos malos momentos, pero en los últimos cinco años ha ganado muchísimo. Todos los clubes, incluso el mejor, tienen altibajos. Es el momento para tener más ganas aún por ganar y conseguir títulos”.

¿Es posible repetir un ciclo ganador como el último? ¿Te viene mejor La Liga que la Premier?

“El estilo de juego es diferente, pero no creo que haya una liga mejor que otra, o más difícil. Son estilos de juego diferentes. La Liga me va a permitir evolucionar, mejorar mi juego. El Real Madrid ha ganado muchos títulos, aunque este último no haya sido tan bueno. Espero empezar un nuevo ciclo con nuevos jugadores. Estoy aquí para ganar títulos”.