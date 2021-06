Hazard: "Me rompí el tobillo tres veces, puede que nunca vuelva a ser lo mismo que hace diez años"

El futbolista belga habló en la previa del encuentro ante Finlandia y repasó algunos temas de actualidad.

Eden Hazard es uno de los nombres propios de Bélgica. El futbolista del Real Madrid, en el ojo del huracán en los últimos meses debido a varias polémicas y sus lesiones, compareció en rueda de prensa en la previa del encuentro que su selección debe disputar ante Finlandia y repasó varios temas de actualidad.

¿Será el mismo Hazard tras varias lesiones?

“Nunca he dudado de mis cualidades, pero he dudado un poco de si estaré en forma al 100 por ciento en este torneo. Me rompí el tobillo tres veces. Puede que nunca vuelva a ser lo mismo que hace diez años cuando comenzó mi carrera, pero sé que si estoy en forma puedo demostrar mi valía en el campo. Es en lo que pienso”.

Sincero sobre la presión

“No me presiono de más. Jugamos para ganar”.

Juega con más libertad que en el Real Madrid

“El Madrid tiene una gran presión, pero también con Bélgica. No he jugado muchos partidos buenos en el Real Madrid, pero también quiero ser un líder en el Real Madrid".

Elogios a Sergio Ramos tras su salida

“Le deseo toda la suerte. Me hubiera gustado seguir jugando con él. He pasado dos años con él. Es un líder, un motivador. Es uno de los mejores defensores de la historia y espero que siga teniendo mucha suerte en el campo”.

Honesto sobre su rendimiento en la Eurocopa

“Cuando pueda jugar bien, marcar goles y ganar a mi equipo, será un torneo exitoso para mí. Pero si hago un buen torneo y perdemos en semifinales, es un fracaso. Prefiero jugar 70 minutos muy buenos que 90 minutos de media".