El belga habla en 'HLN' de su mejoría física y Pintus, aunque reconoce que no está al 100%. Asegura que será una gran temporada para el Real Madrid.

Eden Hazard (30 años) ha vivido dos temporadas llenas de lesiones y polémicas en el Real Madrid, el equipo en el que siempre soñó jugar. Empezando la tercera, el belga, concentrado con su selección, ha concedido una entrevista a 'HLN'. En ella detalla cómo se encuentra y confiesa sentirse en deuda con el club, algo que está decidido a cambiar.

Problemas físicos: "La gente piensa que estoy siempre lesionado. Esa es la verdad. Pero si repasas mi carrera no hay un jugador que durante diez años haya jugado tantos partidos como yo. Hago lo que tengo que hacer. Trabajo a diario con el fisio (Pintus). Eso es lo que hago. Mi cuerpo... (para). Desde el principio de la temporada hemos hecho un gran trabajo con el preparador físico. Por el momento va bien, me estoy sintiendo mejor, pero no estoy al 100% todavía. Espero que sigamos así".

Momentos duros: "A veces ha sido difícil estar lesionado. Quieres jugar y estás en el club intentándolo, pero todavía tienes ese dolor. Esos son los peores momentos. A veces es difícil de entender: haces todo lo que necesitas hacer y ni eso ayuda... así que de repente no quieres hacer nada más (risas)".

Futuro: "Firmé por cinco temporadas con el Real Madrid. Las dos primeras no han sido buenas, las lesiones no me han ayudado, pero todavía tengo tres más para demostrar lo que valgo. Espero que funcione, espero levantarme una mañana y sentirme de maravilla en el campo entrenando. Si siento dolor ahí, lo arrastro a los partidos y seguiré teniéndolo. Estoy esperando a ese momento en el que pueda demostrar lo que valgo de nuevo".

Guiño al club: "El Real Madrid ha gastado ya mucho dinero en mí. Quiero devolvérselo".

Selección: "Voy a seguir seguro hasta Qatar 2022. Después de eso no lo sé aún, es posible que pare. Ganar el Mundial será más difícil que esta última Eurocopa porque nuestros mejores años han sido estos".