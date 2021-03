¿Hay VAR en la fase de clasificación para el Mundial de Qatar 2022?

Pese a que está instaurado en las grandes competiciones, UEFA no ha podido ponerlo en marcha para esta fase de clasificación del Mundial.

El VAR, el sistema de videoarbitraje que ha revolucionado el fútbol en los últimos años, está instaurado en las grandes competiciones del deporte rey. Las grandes ligas, las competiciones europeas, las eliminatorias sudamericanas... pero no en la fase de clasificación para el Mundial de Qatar 2022.

UEFA no ha podido poner en marcha para esta fase de clasificación el uso de la tecnología, algo que ha descolocado a muchos a la hora de ver cómo en partidos de máximo nivel no se utilizaba para ayudar a los árbitros y revisar las jugadas más dudosas. De hecho en el Francia vs. Ucrania de la primera jornada, el golazo de Griezmann debió ser anulado por fuera de juego previo de Pavard que no vio el asistente y que, con el uso del VAR, se hubiera anulado.

CÓMO SE USA

¿EN QUÉ SITUACIONES SE USA EL VAR?

El VAR se utiliza para distintas situaciones que detallamos a continuación: