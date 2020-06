¡Hay Diego para rato! Maradona tiene acordada su continuidad en Gimnasia

Después de una jornada donde el ciclo del 10 en el Lobo parecía llegar a su fin, se limaron las asperezas y restan detalles para el anuncio formal.

La vida de Diego Armando Maradona es vertiginosa prácticamente desde el 30 de octubre de 1960. Y su historia con Gimnasia no podía ser ajena y después de un lunes donde el ciclo parecía terminar por una "guerra" entre su entorno y la dirigencia del club, menos de 24 horas más tarde reinó la paz y solo restan detalles para anunciar su continuidad en el Lobo, hasta diciembre de 2021.

El primer disparó en esta novela salió desde la cuenta de Twitter de Matías Morla, abogado del 10, quien anunció que no había acuerdo porque "aquellos que lo fueron a buscar cuando todo se prendía fuego, hoy no le quieren renovar". La respuesta del otro lado llegó de parte del propio presidente del Lobo, Gabriel Pellegrino, quien responsabilizó directamente al "entorno". Según explicó el mandatario en FM La Redonda, desde el Tripero le ofrecieron un vínculo hasta diciembre del 2021 manteniendo el mismo salario del contrato que firmó en septiembre del 2019. Sin embargo, la respuesta de parte de Christian Bragarnik fue negativa, ya que consideraron que no se realizó el esfuerzo económico pretendido.

"El problema no es Maradona, sino la gente que lo maneja", lanzó Pellegrino, aunque luego se esperanzó en poder continuar la negociación, sobre todo una vez que Diego esté al tanto. Y eso ocurrió durante las primeras horas del martes, con un nuevo llamado hacia Bella Vista, que puso al 10 en conocimiento de la situación y se consumó un pedido de disculpas bilateral.

A partir de ahí, todo marchó a máxima velocidad hacia el acuerdo: una reunión por Zoom acordada para el viernes entre Maradona, Pellegrino, Morla, Bragarnik y el Gallego Méndez, luego adelantada para el miércoles. Y la sentencia del representante en Radio La Red, tras hablar de "pequeñas diferencias" para salvar y que "él está muy convencido de estar en Gimnasia, se enamoró de su gente y su equipo”.

Este 3 de junio, Gimnasia celebra su aniversario número 133 y, si Diego quiere, será con el anuncio oficial de que seguirá al frente del equipo hasta el fin del año próximo, como todos en el Tripero deseaban.