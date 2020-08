¿Hasta cuándo tiene contrato el Kun Agüero en Manchester City?

Con la posible llegada de Messi al plantel, el delantero se empieza a replantear su futuro. ¿Cuál es su clásusula de rescisión y cuánto cobra?

Justo cuando parecía que el trayecto por Europa de Sergio Agüero estaba llegando a su fin, la noticia impactó al mundo: Lionel Messi tendría decidido no continuar en Barcelona y es una de las salidas que se le presentan. La Pulga es un viejo deseo para los Citizens, que, parece, por fin van a poder cumplir y el Kun, uno de los mejores amigos del jugador, ya empieza a repensar su futuro. ¿Volvería igual a Independiente en caso de que pueda seguir jugando junto a Leo?

HASTA CUÁNDO TIENE CONTRATO

La última renovación del goleador argentino con el equipo inglés fue en septiembre de 2018, cuando renovó por tres años más. Por lo tanto, en julio de 2021 podría quedar en libertad de acción, fecha para la cual había asegurado que regresaría al Rojo, con 33 años.

CUÁL ES SU SALARIO Y SU CLÁUSULA DE RESCISIÓN

Según diferentes fuentes, Agüero percibe alrededor de 25 millones de euros anuales, sin contar premios y primas y vínculos comerciales. En tanto en caso de que algún otro club europeo quiera contar con sus servicios, o que se quede sin lugar dentro del plantel de Guardiola, la cláusula que deberán abonar será de ni más ni menos que 200 millones de euros. A su vez, cuenta con otra cláusula que le permitiría buscar un futuro fuera del Viejo Continente sin costo alguno para las partes.

"Tiene un año más de contrato. No sé sí lo extenderá o no. Algunos jugadores deben ser reemplazados, pero no es un desastre o algo grande, es solo parte del fútbol”, dijo Guardiola en julio, una vez que la Premier League retomó la actividad tras el largo parate por el coronavirus. La frase fue interpretada como un guiño hacia su salida, pero, con la posible llegada de Messi, la historia podría cambiar.

¿Y su regreso a ? "Le estamos guardando la 10", había dicho Lucas Pusineri. El City había anunciado que, en caso de que quiera retornar al país, no pondría traba alguna. Sin embargo, habrá que esperar para saber qué es lo que desea hacer el jugador y, por sobre todo, si tendrá la oportunidad o no de entrar a la cancha junto a su amigo con otra camiseta que no sea de la Selección argentina.