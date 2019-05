Hasta 10 jugadores podrían salir del Barcelona tras el KO en Anfield

El batacazo de Anfield obliga al Barcelona a poner varios jugadores en la rampa de salida

Después del batacazo de Anfield, el club está decidido a acelerar el proceso de renovación de una plantilla que tendrá que reforzarse con varios fichajes. Contratado Frenkie de Jong y peleando por fichar a su compañero en el , De Ligt, el FC no se quedará de brazos cruzados este verano. Sobre todo, en el apartado de salidas. Se gane o se pierda la final de del próximo 25 de mayo, muchos jugadores dejarán el Barcelona este mismo verano. Y después del rotundo KO europeo en Anfield, algunos que parecían indiscutibles podrían salir para no volver. Hasta diez jugadores podrían salir. Según ha podido saber Goal, esta es la particular "lista negra" que circula por el Camp Nou..

La "patata caliente", Coutinho. A pesar de que desde el club, de puertas para afuera, siempre se le ha defendido, el futuro del brasileño estará fuera del Camp Nou si llega una buena oferta que se acerque a los 80 millones de euros. Es uno de los jugadores más queridos en el vestuario, pero su pésimo rendimiento y la fortuna que costó juegan en su contra. Ni se ha adaptado, ni ha sido el jugador que debía ser, ni acaba de convencer realmente en el club. Si llega una oferta suculenta a las oficinas del Barcelona, se estudiará y seguramente, dejará el club.

Un nombre que no estaba en la lista de posibles traspasos y ahora sí lo está es Iván Rakitic. Un caso especialmente delicado porque es del agrado de Ernesto Valverde, pero ahora el club sí que valora la posibilidad de usar al croata, que ya tiene 31 años, con el objetivo de hacer caja para afrontar otras operaciones.Valverde sigue contando con Rakitic. Eso sí, si no sigue Valverde como entrenador la próxima temporada, todo parece presagiar que Rakitic tiene muchos números para ser traspasado y dejar el Barça este mismo verano, aún teniendo contrato en vigor.

Otro nombre que figura en la lista azulgrana de salidas es el de Samuel Umtiti. Su nefasta temporada le cierra las puertas a su continuidad. Marcado por las permanentes lesiones y por haberse negado a operarse hasta en tres ocasiones, contraviniendo los consejos del club y de los servicios médicos, le ha explotado en la cara. La llegada de Todibo y sobre todo, el posible fichaje de De Ligt, le cierran la puerta. Si llega una buena oferta a Can Barça, saldrá traspasado.

Pasara lo que pasara en Anfield, algunos ya estaban con los dos pies fuera del club. Se trata de los cedidos, Prince Boateng y Jeison Murillo, que no han demostrado nada de nada cuando han tenido la oportunidad de jugar y que regresarán a y , respectivamente, ya que apenas han contado para Valverde. La pregunta que se hacen los aficionados del Barcelona es ¿para qué se les fichó en invierno? Realmente, su aportación ha sido nula. Saldrán del Barcelona.

Otro que saldrá del club es el central belga Thomas Vermaelen, que finaliza contrato. El Barcelona ya le ha avisado de que no le renovará un año más. Sus permanentes lesiones y su falta de continuidad se han antojado clave para no poder seguir contando con él. Después de un terrible calvario, Vermaelen saldrá del Barcelona. Ya sabe que tiene que buscarse nuevo equipo. Por su parte, Cillesen ya está en rampa de salida. Aunque en su caso, no es por decisión del club, sino del portero. No está dispuesto a pasar otro año más prácticamente en blanco, a la sombra de Ter Stegen y quiere salir traspasado. El club espera obtener una buena cantidad por su traspaso. Quiere despedirse del Barcelona en la final de Copa y salir con otro título bajo el brazo.

Por último, hay tres nombres más sobre la mesa. El primero, Malcom. El club cree que es un gran jugador y que necesita más minutos. Si llegase una buena oferta, superior a los 40 millones de euros, podría salir para hacer "caja". Otro caso es el de Rafinha, al que se buscará salida en forma de traspaso o quién sabe si cesión. También hay que tener en cuenta el caso de Denis, que se sigue recuperando de su lesión y por el que, si llega una buena oferta, se valoraría la posibilidad de que acabase fuera del Barcelona este verano.