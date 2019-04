Harold Mayne-Nicholls aterriza en Colo Colo

El ex presidente de la ANFP ingresó al directorio de Blanco y Negro como representante del bloque que encabeza Aníbal Mosa.

Este lunes se realizó la Junta de Accionistas de Blanco y Negro (ByN) en la Casa Alba del Estadio Monumental, en donde se confirmó a Harold Mayne-Nicholls como uno de los representantes del paquete accionario que detenta Aníbal Mosa, quien ocupó la testera de la entidad antes del mandato de Gabriel Ruiz-Tagle.

Su carrera en la actividad comenzó en durante los años 90. En los Cruzados fue gerente entre 1991-1993 y después entre 1996-2000, además de ser dirigente del club precordillerano entre 2001-2005. Luego de eso, llegó a la testera del balompié nacional entre 2007 y 2010 en el recordado período de Marcelo Bielsa.

También presidió la corporación que intenta recuperar el control de Deportes antes de aceptar la propuesta de Mosa. Cabe recordar que a principios del año 2019 fue sondeado en Azul Azul por Carlos Heller, sin embargo, esta iniciativa fue desechada debido a que las negociaciones incluyeron cifras que bordeaban los US$ 50 mil dólares más premios, según versiones al interior del CDA.

Por otra parte, el grupo de Leonidas Vial y Gabriel Ruiz-Tagle, quien deja la presidencia, quedó compuesto por:Alfredo Stöhwing, Diego González, Ángel Maulén y Carlos Cortés. A ellos se suman el presidente del Club Social y Deportivo (CSyD) , Edmundo Valladares, y Daniel Morón, como representantes de la corporación.

“Harold tiene mucha experiencia en el fútbol. Conoce esta actividad a fondo. Puede ser un gran aporte y estamos muy contentos de poder contar con él. A Colo Colo le puede hacer muy bien”, sostuvo Ruiz-Tagle a la salida de la Casa Alba.

"Es una junta que se desarrolló con mucha normalidad y quiero agradecer a la mayoría de los accionistas de Blanco y Negro, que nos apoyaron durante este año y esperamos que la administración que viene la pueda continuar y realizar mejor", indicó.

Finalmente, reconoció que este nuevo proceso al mando de Colo Colo fue muy complicado, pero "yo hice mi trabajo, estoy orgulloso de lo que hice y prefiero que las resoluciones del nuevo directorio sean tomadas por ellos. Fue un gran desgaste personal, en un directorio que no tenía sintonía y por eso, tomé la decisión de no seguir y le hace bien al directorio tener nuevos aires", cerró el ex mandamás albo.