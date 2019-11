Haedo sueña con volver a la selección de Paraguay

El experimentado delantero asegura que aún tiene mucho para dar al equipo guaraní. ¿Lo llamará Berizzo?.

Nelson Haedo Valdez está concentrado para el clásico de este domingo contra Olimpia, pero en la previa al esperado cruce de la Fecha 17 del torneo Clausura paraguayo tuvo tiempo de hablar de una de sus debilidades, la Albirroja.

Como un histórico de la selección guaraní, Haedo fue consultado sobre una eventual vuelta al combinado nacional de su país y no dudo en afirmar que es algo que desea con ansias.

“Mi sueño es jugar las Eliminatorias”, dijo el atacante azulgrana de 35 años.

El ex-jugador del y dejó en claro que un llamado de Eduardo Berizzo debe darse por imposición de su rendimiento dentro de la cancha.

El artículo sigue a continuación

“Yo no me voy a ofrecer, no voy a llamar. Mientras tenga salud y fuerza me gustaría volver a la selección y después colgar los botines. Soy todavía un mita'i (niño) de la camada de Roque, Tacuara y tengo aún mucho para dar", expresó.

El capitán azulgrana tiene contrato con Cerro Porteño hasta diciembre y, si bien siempre manifestó su deseo de seguir en barrio Obrero, todavía no tiene nada asegurado. "La vida me enseñó que hasta ver algo firmado, no se puede hablar”, destacó.

Nelson Haedo está teniendo su mejor en temporada en números, con 30 goles en el año y siendo uno de los principales protagonistas del certamen paraguayo.