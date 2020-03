Haaland: "Trabajo para ser el mejor del mundo"

El delantero del Borussia Dortmund, sensación en la Bundesliga y en la Champions League, se confiesa en una entrevista concedida a L'Equipe.

Es la sensación de la temporada, incluso en la primera mitad de ella, cuando jugaba para el RB Salzburgo. Erling Haaland decidió dar un paso hacia adelante en su carrera y se marchó el pasado mes de enero al , con el que también sigue haciendo goles en la . El joven delantero noruego, que demuestra cada partido que tiene todo para tirunfar al más alto nivel, concedió una entrevista a France Football en la que asegura que trabaja "para ser el mejor del mundo" y avisa que "nada" le "asusta".

"Trabajo para llegar a ser el mejor jugador del mundo. Desde pequeño, sabía que podía marcar la diferencia y que sería capaz de firmar actuaciones así. Y aún espero hacerlo mejor en el futuro", dijo el punta noruego del Borussia Dortmund, autor de los dos goles con los que el equipo amarillo tiene ventaja en la eliminatoria de octavos de final de la Champions League contra el (2-1 en ).

Duodécimo máximo anotador en la con ya nueve tantos en poco más de dos meses en Alemania, Haaland demuestra que está a la altura de los mejores anotadores. Obviamente, ambición no le falta: "Quiero ser el máximo goleador de la Bundesliga. Pero no soy alguien que piense en los récords todo el tiempo. No es lo mío. Pienso en mi equipo y ayudarlo lo mejor que pueda. Nada más".

Haaland repasó su partido contra el PSG, en el que fue figura, y confesó:"Marqué dos goles, pero también cometí muchos errores. Digamos que podría haber estado mejor".

Finalmente, el atacante de 19 años opinó sobre otro joven con un potencial altísimo y con quien se reencontrará el próximo miércoles, Kylian Mbappé: "Es un jugador fantástico, muy talentoso. Es un jugador increíble. Todo lo que hizo a su edad y cuando miras su récord, es una locura. Es joven pero ya es muy grande".