Con 2022 a la vuelta de la esquina, Goal repasa en este artículo los grandes movimientos de mercado que pueden darse en el nuevo año. El futuro de los jóvenes delanteros Kylian Mbappé (PSG) y Erling Haaland (Borussia Dortmund) son las incógnitas más interesantes, pero no las únicas.

Los grandes fichajes que podrían cerrarse en 2022

Wijnaldum al Newcastle United

Fue parte fundamental del Liverpool que ganó la Champions hace un par de año. Y el verano pasado se convirtió en el primer fichaje estrella del mercado galáctico del PSG. Sin embargo, algunos meses después no tiene sitio en el equipo de Pochettino. De hecho, en octubre dijo que no se encontraba del todo feliz en el PSG ante la falta de oportunidades. Según L’Équipe, el internacional por Países Bajos podría ser uno de los jugadores que dejará la capital francesa en enero. El Newcastle, recién comprado por un Fondo de Inversión de Arabia Saudí, es uno de los clubes que se han interesado en el exjugador de los Reds, que ya jugó en los Magpies durante la temporada 2015/2016 antes de recalar en Anfield.

Dembélé, más fuera que dentro del Barça

Ousmane Dembélé podrá negociar con los clubes que desee en menos de una semana, pues termina su vínculo en verano con el FC Barcelona y en enero podría cerrar un nuevo destino sin coste de traspaso. Se le relaciona con la Premier League, siendo Newcastle United, Manchester United y Liverpool los candidatos más firmes a quedarse con sus servicios si el galo finalmente no renueva con el Barcelona. Xavi ya dijo que Dembélé es prioridad, pero aquí manda el dinero e incluso la Juventus de Turín estaría a la espera del futuro del crack francés. Goal informó este miércoles que Dembélé se aleja del Barça.

Koundé se aleja del Sevilla

Jules Koundé estuvo cerca de irse del Sevilla antes de empezar la temporada 2021-22, con el Chelsea interesándose particularmente en los servicios del central internacional francés. Sin embargo, las altas pretensiones económicas del club hispalense (pedían entre 70 y 80 millones de euros) hicieron que el futbolista galo tuviera que continuar un año más en el Ramón Sánchez Pizjuán. Para 2022 se espera que el Sevilla sí haga caja con Koundé y le permita salir de Nervión con destino a un grande de Europa. El Chelsea sigue interesado en él y el Tottenham, también de Londres, estaría interesado en su contratación. El Sevilla aceptaría ahora una cifra menor a la que pretendía el verano pasado, con Koundé pudiendo irse del club en una cifra que gire en torno a los 50 o 60 millones de euros.

Coutinho a la Premier League

El fichaje más caro de la historia del Barcelona no funcionó, no funciona y no parece que vaya a funcionar en el Camp Nou. En ese sentido, el club catalán trabaja en el adiós de Philippe Coutinho (29 años). Sin poder asentarse nunca con continuidad en el Barça, el jugador sudamericano ha sido un auténtico fiasco económico y deportivo para los culés, que le quieren dejar ir para liberar masa salarial. Tottenham Hotspur, Arsenal y Newcastle United, todos de la Premier League, son los posibles destinos del ex de Liverpool y Bayern Múnich. El Barça está dispuesto a poner fin al culebrón de Coutinho durante el próximo mes de enero.

Kieran Trippier al Newcastle United

No es la primera vez. Y seguramente, no será la última. Vuelven a aparecer rumores sobre el interés de los clubes de la Premier League en Kieran Trippier, defensa lateral derecho del Atlético de Madrid, internacional inglés. Después del intento fallido del Manchester United en repatriar a Trippier el pasado verano, porque el Atlético no quiso traspasarle, ahora el interés es cosa del multimillonario Newcastle United, cuya propiedad ahora pertenece a un fondo saudí, después de un proceso de compra que sacudió los cimientos de la Premier.

Umtiti se irá del Barcelona

El FC Barcelona sigue buscando una salida a Samuel Umtiti. El central francés, de 28 años, no cuenta tampoco para Xavi Hernández y el club catalán espera poder colocarlo lo antes posible para liberar masa salarial, pues se trata de uno de los jugadores que más cobra de la plantilla azulgrana. En Inglaterra aseguran que el Newcastle estaría dispuesto a pagar 20 millones de euros por él, mientras que en Turquía aseguran que la buena relación del Barcelona con el Fenerbahçe podría ser clave para la llegada del galo. La opción está sobre la mesa, pero está supeditaba a que Attila Szalai abandone la entidad turca.

Pogba puede salir del Manchester United

Paul Pogba, ahora mismo lesionado, puede tener los meses contados en Old Trafford. El centrocampista francés del Manchester United acaba contrato en 2022, por lo que está a pocos días de poder elegir nuevo equipo para el mes de julio. Con el Real Madrid centrado en otros objetivos y su renovación complicada, en la Juventus de Turín creen que tienen muchas opciones de recuperar al futbolista que se fuera en 2016, según recoge la prensa italiana.

Harry Kane al Manchester City

El de Harry Kane al Manchester City era uno de los fichajes bomba que se esperaban para el pasado verano. Pero el dueño del Tottenham, Daniel Levy, rechazó una oferta de nada menos que 148 millones de euros por el goleador de los Spurs. Del mismo modo, está previsto que el propio Tottenham no escatime en gastos durante los próximos mercados a fin de dar a su entrenador, Antonio Conte, una serie de futbolistas con los que mejorar su plantilla. Sin embargo, el Manchester City, que hace algunas horas se desprendió de Ferran Torres, podría volver a la carga por el internacional inglés. ¿Se hará de una vez por todas ese traspaso?

Mbappé al Real Madrid

Quiso irse el verano pasado, tal y como él mismo lo admitió, pero el PSG no se lo permitió y el Real Madrid lo lamentó. El delantero francés es el jugador más buscado del mercado, pero el club parisino se niega a dejarlo salir. El futurible merengue acaba contrato en junio de 2022 y podrá firmar de manera libre con cualquier equipo, con el Real siendo el principal candidato para hacerse con sus servicios. El propio jugador ya avisó que no se moverá de Francia en enero de 2022, por lo que habrá que esperar si se marcha a mediados de año o continúa en el Parque de los Príncipes. No son pocos los que piensan que su salida al Bernabéu es prácticamente un hecho.

Varios destinos para Haaland

Pretendido por el Barcelona y por el Real Madrid, así como por varios grandes de Europa como Bayern Múnich, Manchester City o Manchester United, el noruego es el objeto de deseo de medio continente. Hace unos días el CEO del Borussia de Dortmund, Hans-Joachim Watzke, confirmaba el interés del Madrid en fichar al delantero. Y Mino Raiola, por su parte, explicaba que Haaland puede "esperar al Barcelona", asegurando que el club azulgrana tiene poder "para crear grandes acuerdos económicos y en uno o dos años volverá a estar entre los grandes". Sin embargo, el Dortmund no se resigna a perder a su gran estrella y va a hacer todo lo posible para poder retenerle en la Bundesliga la próxima temporada.