Haaland frena los rumores: "Todavía tengo tres años de contrato en el Borussia Dortmund"

El delantero noruego habló desde la concentración de la Selección nórdica y soltó una frase que ninguno de sus pretendientes habría querido oír...

Erling Haaland soltó una frase que ninguno de los interesados en sus servicios quería escuchar. Lo hizo desde la concentración de la Selección de Noruega, queriendo dejar claro que los rumores no le afectan y que su futuro todavía está unido al Borussia Dortmund.

Los rumores no alteran a Haaland

"Todavía tengo tres años de contrato. No me altero por eso", sentenció Haaland, vinculado con grandes clubes de Europa como Barcelona o Real Madrid, en la primera rueda de prensa de la concentración noruega en Marbella, según recogieron medios del país nórdico.

El debut de Noruega camino de Qatar 2022

Cabe señalar que tanto Haaland como otros cuatro internacionales que juegan en la Bundesliga podrán finalmente estar presentes este miércoles ante Gibraltar, en el primer encuentro de fase de clasificación para el Mundial de Qatar 2022. Esto es porque las autoridades alemanas han decidido flexibilizar las cuarentenas para deportistas profesionales por la pandemia del coronavirus.

Sobre el estreno en la fase de clasificación, advirtió: "Noruega debe ser un rival difícil y debemos demostrarlo ahora. Esto empieza el miércoles, tenemos que empezar a ganar partidos. Quiero jugar una fase final con mi país, espero que ocurra".

La comparación con Messi y Ronaldo

Haaland fue consultado también acerca de las comparaciones con Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, máximos goleadores de la historia de la Liga de Campeones. "Los medios son los que escriben sobre eso, no me centro en esas cosas. Quiero mejorar cada día. Ronaldo y Messi... No necesito hablar de ellos, son de los mejores de todos los tiempos. Todavía están muy lejos, por decirlo de algún modo", dijo.

El punta noruego también habló sobre el incidente del pasado fin de semana, cuando al terminar el partido contra el Colonia (2-2) tiró al césped la camiseta que le había pedido el español Jorge Meré. "No se si se fijaron cuando salí del campo, pero estaba bastante enojado. Fue una reacción equivocada tirar la camiseta, lo lamento. No fui capaz de controlarme, estaba muy enfadado", señaló.