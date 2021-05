Haaland da portazo a Real Madrid y Barcelona: "Respetaré mi contrato con el Dortmund"

Se acaba, o al menos se aplaza, el culebró Haaland. El futbolista ha desvela en una entrevista con el periodista Jan Aage Fjortfot que "voy a ser respetuoso con mi contrato".

Esto acaba con las especulaciones sobre su futuro, al menos a corto plazo, y confirma que seguirá en el Borussia Dortmund con quien le une un contrato hasta 2024. Otra cosa será lo que suceda en el mercado de fichaje del año que viene pues ahí se rumorea que su cláusula baja a los 75 millones de euros, precio más asequible para afrontar una gran operación como la del goleador escandinavo.

In a exclusive interview with NENT today Erling Haaland tells me that he respects that Dortmund are saying he will stay next season and has no problem with that https://t.co/jVjz2Jae3C