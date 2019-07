Guzmán confía en conseguir una victoria ante Antigua

El delantero comentó sus sensaciones previo a la ida del Campeón de Campeones.

Guastatoya tiene como objetivo inmediato conseguir una victoria ante Antigua, en la ida del . Y en ese sentido, Daniel Guzmán expresó que el equipo está trabajando duro para hacer una buena presentación ante los Coloniales.

"Antigua siempre es un rival duro, se tiene que estar atento frent a ellos, pero nosotros buscaremos salir a ganar, se trabajó fuerte durante estos días para lograr el triunfo y esperamos demostrarlo el domingo", explicó el futbolista de los Pecho Amarillo.

El delantero, además, destacó la rápida adaptación que ha tenido. “Me he sentido bien en el equipo, me he adaptado rápido, desde que vine me trataron bien y confío en hacer un buen trabajo, poco a poco me he acomodado y espero que sea más conforme pasen los días”.