Gustavo Quinteros, el apuntado en la debacle de Colo Colo

En 11 partidos en la banca, el técnico del Cacique registra nueve puntos tras dos triunfos, tres empates y seis derrotas, con un 30% de rendimiento.

Luego de la dura caída de Colo Colo en manos de Deportes La Serena, que deja al Cacique hundido en el fondo del Campeonato Nacional 2020 y con serias chances de perder la categoría, el principal apuntado es su técnico, Gustavo Quinteros. Y es que el actual entrenador de los albos, y ex campeón con , registra una campaña inferior a su antecesor, Gualberto Jara, quien alcanzó 12 puntos en 12 partidos dirigidos entre el torneo doméstico y la .

De hecho, el ex seleccionador de llegó a nueve puntos en 11 partidos dirigidos, los que se desglosan en dos triunfos, tres empates y seis derrotas (una en la fase de grupos del certamen continental ante Jorge Wilstermann), con un 30% de rendimiento. El nacido en Santa Fe debutó con una igualdad frente a (2-2), en el Francisco Sánchez Rumoroso, en la decimocuarta jornada del fútbol local, luego registró otra paridad ante (1-1, fecha 16) y contra (2-2, jornada 21).

En relación a sus victorias, estas ocurrieron ante y Deportes . La última vez que los de Macul se abrazaron fue en la decimonovena fecha, cuando lograron los tres puntos tras vencer por la mínima a los itálicos en el Monumental, gracias al tanto de Pablo Mouche al 91'. Mientras que ante los Pumas, la victoria ocurrió el pasado 10 de noviembre, también por la mínima, de local, y al filo del término (Iván Morales al 90'). Las derrotas en el certamen fueron ante (3-5), (0-2), (1-3) y el Granate (0-2). En los fríos números, en su ciclo, los albos convirtieron once tantos y recibieron 18 dianas.

Más equipos

“No nos queda otra que salir a jugar la próxima final el sábado y que no nos hagan goles tontos. Yo confío que entre jugadores, cuerpo técnico y la gente podamos sacar esto adelante. No queda otra: trabajar y ganar”, comentó tras la caída frente a los Papayeros, que los dejó a cinco puntos del penúltimo, Coquimbo Unido, y a seis de la zona de salvación.

“Nos está sucediendo lo mismo en muchos partidos. Entramos en una desesperación y nerviosismo que no podemos controlar, empezamos a jugar distinto. No controlamos las emociones. Es un tema anímico”, justificó. El próximo desafío del Popular será como visita ante Unión Española. Y no será una tarea fácil pues la escuadra de Ronald Fuentes llega como tercero colocado, pese a igualar en su visita a Deportes Iquique.