Gustavo Matosas: "Siempre prefiero atacar"

El entrenador de Costa Rica aseguró que no tiene intenciones de especular en el partido ante México por los cuartos de final de la Copa Oro.

tendrá un duro choque el sábado ante por los cuartos de final de la y su entrenador, Gustavo Matosas, asegura que la mejor forma de encarar el partido es atacando al equipo azteca.

"En el tema del fútbol el equilibrio es importante, pero al atacar el cobertor puede quedar corto, y yo prefiero siempre atacar", declaró el técnico uruguayo, que también afirmó que tiene pensado armar una línea de cinco defensores: "No tengo pensado eso, puede ser un plan alternativo, la idea es repetir lo que ha hecho el equipo".

El artículo sigue a continuación

Además, habló del ambiente negativo de parte de la afición. "Es normal, no lo siento porque no veo la televisión, no escucho radio ni leo periódicos. Quiero transmitir un ambiente limpio y puro a mis muchachos. No es un rival fácil, pero Costa Rica no es un rival sencillo", explicó.

Por último, analizó al rival. "Ataca rápido, llega con mucha gente a la portería rival, pero sube con muchos jugadores y comete muchos errores", cerró.