Gustavo Costas está listo para el Apertura y la Copa

El entrenador argentino de Guaraní se mostró optimista y sin dudas, de cara al inicio oficial de la temporada.

Gustavo Costas, dejó en claro este martes que el plantel aurinegro está listo para el debut en el torneo Apertura paraguayo y también para el primer partido de la .

"El equipo para el viernes ya lo tenemos y para la Copa también lo tenemos”, aseguró el DT a la AM780 de Asunción.

Costas remarcó que su intención era adelantar el día del partido por el certamen local, contra Sportivo , para tener más tiempo de cara al viaje a .

“Nosotros pedimos arrancar jueves, pero nos pusieron viernes, si era más joven me calentaba, pero ahora ya no. Hubiera sido ideal, pero juego el día que me pongan", expresó.

“Nos vamos un día antes hasta Santa Cruz y el día del partido tenemos que estar seis horas antes en Oruro. Casi todos los resultados positivos que se dieron fueron cuando llegas el mismo día del partido, por la altura. Por eso analizamos cada punto", explicó el adiestrador al ser consultado sobre el viaje a Oruro.

Así también, manifestó que no se enfocan en lo que está pasando con su rival, que atraviesa una crisis importante. “Nosotros tenemos que ir a jugar el partido y preocuparnos en nosotros, no queremos pensar en la situación que está pasando San José", concluyó el ex- .

Guaraní será protagonista del primer partido oficial de la temporada del fútbol paraguayo, el próximo viernes.