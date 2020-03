La afición de Correcaminos cuida que Gullit Peña no se vaya de fiesta

El mediocampista ha encontrado cierto equilibrio en el Ascenso MX y eso en buena medida se debe a la gente en Victoria, según Miguel Mansur.

Miguel Mansur, presidente de Correcaminos, habló del buen momento que vive Gullit Peña en el equipo del Ascenso MX. El directivo de los Naranjas considera que el mediocampista se encuentra en buenas condiciones gracias a la labor de los aficionados, quienes lo cuidan constantemente de no recaer en el alcoholismo.

“Aquí yo le pedí, y te lo voy a decir de una manera muy brusca: en Victoria, la gente lo cuida y lo protege. Y le dije a la afición hace meses, cuando él llegó, ‘El primero que lo vea, me habla’. ¿Y sabes cuántos me han hablado? ¡Nadie! Nadie me ha hablado… Él está comprometido con el deporte y con la ciudad", dijo a ESPN.

El presidente de , además, destacó la importancia que Gullit para el club. "Todo el mundo quiere una foto con él. Es un referente, una persona que trabaja en equipo y que está convencido del proyecto que tenemos, en conjunción con Noé Maya, Fraga, Loeschbor. Un equipo se compone de valores", expresó.

Vale destacar que Peña se marchó muy joven de Tamaulipas, para iniciar su carrera en las fuerzas básicas de . Luego pasó a , equipo que le permitió dar el salto al Rangers de . Sin embargo, pronto tuvo que volver a México para jugar en , y ahora en Correcaminos del .