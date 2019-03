Gullit Peña firmó con el GKS Tychy de Polonia

El mediocampista ya aparece enfundado en la camiseta de GKS Tychy, del segundo circuito polaco.

Los últimos meses habían tenido más decepciones que alegrías para Gullit Peña . El mediocampista vio finalizado antes de tiempo su préstamo con y no recibió una oportunidad del Rangers para reincorporarse, eligiendo recalar en el futbol de para continuar su carrera.

A través de las redes sociales del club se anunció la contratación del ex-León, que se vinculó con la entidad hasta junio de 2020, con opción de firmar un curso más.

“Estoy muy feliz de haber venido a Polonia y podré jugar aquí. Seguramente esto no es un paso atrás. Llevo tres semanas en tu país. En general, me gusta aquí y me alegro de tener la oportunidad de entrenar en un equipo así”, dijo elen 2014.

“Debe demostrar a todos, pero sobre todo a si mismo que puede volver al nivel más alto de nuevo. Para nosotros es extremadamente importante que hayamos construido un contrato de tal manera que el riesgo de esta transferencia se reduzca al mínimo”, dijo Grzegorz Bednarski, presidente del nuevo club de Peña Rodríguez.