Guillermo Maripán se desmarcó de la Generación Dorada

"No somos una Selección tan intensa como antes, pero sí hay un estilo de juego", dijo el defensa del Alavés previo al debut de La Roja ante Japón.

El zaguero de la Selección chilena Guillermo Maripán se desmarcó de la Generación Dorada este jueves de cara a la disputa de la de y el debut del próximo lunes ante en Sao Paulo, partido en el que se proyecta como titular.

El defensor del Deportivo afirmó en conferencia de prensa que si bien La Roja no juega con la misma intensidad de antes, sí tiene un estilo de juego impuesto por el técnico Reinaldo Rueda. "No somos una Selección tan intensa como antes, pero sí hay un estilo de juego", dijo.

Asimismo, destacó las diferencias con el combinado que conquistó los trofeos de 2015 y 2016. "Antes era una Selección mucho más intensa, pero ahora, por edad y desgaste, no somos la misma, pero sí hay cosas nuestras como el buen toque de balón, la salida desde atrás, recuperar rápido la pelota en la fase ofensiva y salir en transiciones rápidas. Ahora se ha alcanzado un sello", agregó.

Al mismo tiempo se mostró muy entusiasmado por ser del inicio en la zaga nacional, junto a Gary Medel. "El profe (Rueda) me ha dado mucha confianza, me ha hecho jugar bastantes minutos y partidos, y yo le he respondido bien. Por eso él me incluyó en la línea defensiva que nombró ayer".

“Gary siempre ha sido un referente, siempre lo vi así. Me di cuenta que es una gran persona y compañero. Desde el primer minuto que me puse la camiseta de la Selección él me ha ayudado”, argumentó.

Por otra parte, habló puntualmente sobre la situación de Nicolás Castillo, cuya participación en el campeonato no está garantizada, por lesión. “Conozco al Nico hace años, sé lo que se cuida, lo que entrena, lo comprometido que es. Su lesión es menos grave de lo que esperaba, así que hay una luz de esperanza”, enfatizó. “Es una situación que tiene que manejar él. Tiene que saber que si no se puede entregar al cien tiene que dar un paso al costado. Pero conociéndolo, sé que va a dar todo para estar”, añadió.

El artículo sigue a continuación

También proyectó la participación de la escuadra en el torneo. "El primer partido si no es el más importante, es uno de los más importantes. Lamentablemente pasa que los campeones pierden en el torneo siguiente y no queremos que nos pase eso. Vamos a ir desde el primer minuto contra Japón a buscar el triunfo y así quedar más tranquilos".

Finalmente, destacó su última campaña en . “Fue una buena temporada, a nivel personal y grupal. Estoy muy contento. Fue mi segundo año en España y pude adaptarme y crecer, como persona y futbolista. La Copa llega en un momento importante para mí. Tiene un significado muy grande para mí y me voy a entregar al cien por cien”, cerró.