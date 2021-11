Guillermo Maripán mantiene la convicción: "Vamos a ir al Mundial"

Guillermo Maripán es una fija de Martín Lasarte en la Selección chilena. El defensor participó en 10 de los 14 juegos del combinado nacional, todos desde el arranque. De hecho, vio acción en la pasada jornada doble donde La Roja rescató una victoria sobre Paraguay, en el Defensores del Chaco, y terminó cediendo frente a Ecuador en San Carlos de Apoquindo.

Y pese al resultado desfavorable ante la Tricolor de Gustavo Alfaro, que dejó a los criollos en la sexta plaza con 16 puntos a uno de la zona de clasificación a la justa, el espigado zaguero no pierde la esperanza de poder clasificar a Qatar 2022. Así lo destacó en una entrevista con EFE desde Francia.

"No estamos en nuestro mejor momento, pero tampoco en el peor. Dependemos de nosotros y vamos a seguir peleando los cuatro partidos que quedan. Tengo la convicción de que lo vamos a lograr", aseguró el futbolista de los registros del AS Monaco de la Ligue 1.

Por otra parte, el ex Universidad Católica habló sobre su adaptación en la escuadra que comanda Niko Kovač, a la que arribó en agosto de 2019 procedente del Deportivo Alavés y donde se consolidó como uno de los defensores con más conquistas de las grandes cinco ligas de Europa, siendo destacado por el CIES Football Observatory.

"Fueron años difíciles, porque estaba la pandemia, pero lo afronté de forma positiva. Par mi estar aquí es un gran logro... Cuando llegué, Monaco no estaba en su mejor momento. Ahora siento que me he adaptado a esta liga, a mis nuevos compañeros, a lo que supone un cambio de país", reflexionó. "Siento que puedo dar más. Con confianza, con las cosas muy claras. Ahora tengo mi mente aquí, este club me ha ayudado a evolucionar y me sigue ayudando", añadió en el mismo sentido.

Finalmente, el jugador de 27 años comentó el desafío que tendrá su escuadra este jueves frente a la Real Sociedad, por la quinta fecha de la fase de grupos de la Europa League, donde buscarán seguir liderando el Grupo B, el que comparten con el PSV y Sturm.

"Es un partido que puede definir muchas cosas. Allí hicimos un buen partido como visitantes y logramos el empate, ahora vamos a salir a ganar el partido, que es lo que necesitamos para pasar a la siguiente fase", sostuvo. Y sentenció: "La Real juega bien hace años, tiene buen equipo. Les gusta salir jugando, que se vea buen fútbol, espectáculo para su gente. Con el pasar de las temporadas han ganado en agresividad. Es un buen equipo que hace tiempo que hace las cosas bien".