Guido y Carvalho: dos casos inversamente proporcionales

La Eurocopa y la Copa América, analizadas con los ojos del Betis.

El diferente caminar que están marcando Guido Rodríguez, con Argentina en la Copa América, y William Carvalho, con Portugal en la Eurocopa, es un fiel reflejo de la trayectoria de uno y otro en el Real Betis: uno hasta marca goles y al otro le cuesta mantener el ritmo de los partidos. En un entorno de plena confianza para el luso, con su selección, con un entrenador que siempre lo alinea… parecía que Carvalho iba a tener esa reválida para dar una imagen diferente a la que dio en LaLiga con el conjunto verdiblanco, pero en el combinado luso tampoco está ejerciendo de ese líder del centro del campo que se espera de él. Y no debe extrañar, con una temporada tan irregular y dejando mucho que desear en lo físico, estas cosas están más cerca de pasar. Porque cuando llega la elite de la elite de la “reelite”, los jugadores pasan a convertirse en aviones, tienen la misma calidad que tú, incluso más, y encima aportan un plus físico y competitivo que te deja persiguiendo sombras. Bien es cierto que ayer no solo le ocurrió eso a William, si no a todo el combinado vecino, pero uno de los primeros cambios de Fernando Santos fue el centrocampista bético. Un entrenador que le tiene fe ciega. Solo disputó 58 minutos ante los germanos y 81 minutos ante Hungría, su cambio se produjo justo antes del primer gol de su selección que acabó ganando por 0-3. Y es que el debate sobre la calidad del portugués está tan manido que rehuso a abordarlo nuevamente. Tiene muchísima, fin. Pero… ay, pobre que no quiera ver que en este fútbol moderno solo con la calidad no se va a ningún lado.

En cambio, el caso de Guido con la albiceleste es diferente y también es fiel reflejo de lo que ha hecho en la entidad verdiblanca. No partía como fijo en las alineaciones, como en el Betis, quizás tenga competidores con mayor calidad que él, como en el Betis, pero solo hay que analizar las palabras de Scaloni para comprender las ganas, ambición y competitividad del argentino. “Hace rato que valoramos su compromiso. Hoy tuvo su oportunidad y la aprovechó muy bien”. Y vaya si lo aprovechó, anotó el gol que le dio la victoria a Argentina en el clásico del Río de la Plata frente a Uruguay. También cometió algún error que pudo costarle caro, como un penalti a Cavani, pero cumplió con su papel.

Llegaron al Betis con diferentes roles que fueron invirtiendo con el paso de las jornadas. El titular fue marchándose al banco y el recién llegado se hizo con el puesto. Veremos a ver si en el mercado veraniego también se cambian los roles.

Manolo Nieto