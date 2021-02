Guido Rodríguez: "Tengo el Mundial metido en la cabeza todos los días"

El volante, ya una fija en las convocatorias, sueña con estar en Qatar a fines de 2022 y analizó el trabajo que viene haciendo Scaloni.

De manera silenciosa, a puro trabajo y buenos rendimientos en México, Guido Rodríguez se fue metiendo en la consideración de Lionel Scaloni. Y, casi sin darse cuenta, se convirtió en una fija del nuevo proyecto de la Selección argentina. Con 26 años, el volante estuvo en las últimas convocatorias y, como todos, sueña con la posibilidad de estar en la Copa del Mundo a fines de 2022.

La presencia continua que le ha dado el jugar en el Betis le ha dado continuidad en la Selección, ¿cómo lo valora?

El estar en la Selección es algo que no te lo podría explicar con palabras. La selección es lo máximo para un deportista. Representar a tu país, y no solo tu país sino a tu familia y amigos, a toda la gente que estuvo con vos durante tanto tiempo... Es un orgullo increíble llegar al predio, que esté tu ropa ah, esperando para ponerte el escudo de tu país. Es increíble. El estar jugando ahora unas eliminatorias para un futuro Mundial es algo increíble, es un un orgullo máximo que se siente el estar con la Selección. No tengo una palabra en específico para decir sobre eso, pero me hace mucha ilusión cuando tengo que ir con la selección.

Y cómo está viendo el nuevo proyecto, el seleccionador, hay Copa América, está el Mundial… ¿Sueña con ir, con estar ahí?

El artículo sigue a continuación

El Mundial lo tengo en la cabeza metido. Te diría que un ratito al día todos los días, todos los días de mi vida se me cruza por la cabeza. A mi mujer la vuelvo loca con eso. Ahora tenemos eliminatorias, a mitad de año está la Copa América, que es lo más cercano a una competencia más larga, y estoy muy ilusionado con el trabajo que se está haciendo y con el plantel que se formó. Nos llevamos todos muy bien, hay un buen ambiente. Vamos a disfrutar, a trabajar muy seriamente, pero también a disfrutar. Se nota que todos la pasamos bien y disfrutamos de representar al país.

No le voy a preguntar cómo está Messi ni cómo es Messi pero sí otra. ¿Cómo es jugar con Messi y cómo es enfrentarse a Messi?

Enfrentarlo es muy difícil. Los dos partidos que nos enfrentamos a él estaba en el banco, entró y cambió el partido. Fue así en el Camp Nou y aquí, en el Villamarín, pasó eso: fue un cambio radical cuando él no estaba y cuando entró. Después, jugar con él es disfrutarlo, porque no solo es jugar, sino compartir los entrenamientos, es ver lo que él puede hacer de una forma tan natural, y que se ve que para él es natural por como lo hace, pero viéndolo de cerca hay cosas que no se pueden creer que no son tan fáciles y él las hace fácil.