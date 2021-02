Guido Pizarro acusa a Lewandowski: "¡Todos vimos la mano!"

El Conde criticó la interpretación del árbitro uruguayo Esteban Ostojich y el videoarbitraje, además de evidenciar al ariete.

Que lo sepan Tigres, Bayern Múnich y el mundo. Guido Pizarro le mandó un mensaje a Robert Lewandowski, después de que perdieran la final del Mundial de Clubes 2020 por la mínima en el Estadio Ciudad de la Educación de Al Rayyan, Qatar.

"Todos la vimos, fue una mano ahí, pero el resultado ya está. Hicimos las cosas bien en el grupo, estamos orgullosos de los que hicimos como plantel y ahora ya a pensar en la Liga", declaró el argentino a su llegada a Monterrey.

La jugada a la que se refirió el mediocampista es la que significó el gol de la victoria y el título para el cuadro bávaro. En dicha acción, el arquero Nahuel Guzmán disputó un centro contra el polaco y el esférico pegó en su brazo. El rebote le quedó a Benjamín Pavard, quien remató. Sin embargo, el VAR revisó y no hubo marcha atrás.

Sin embargo, el sudamericano instó a pasar página con rapidez y no darle muchas vueltas al asunto en el Guardianes 2021. "Cada día apuntamos a salir campeón y no será la excepción. Tenemos la misma obligación y ganas de hacer historia. Tenemos un partido difícil (vs Cruz Azul) y sumar puntos para el objetivo", señaló.