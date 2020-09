Gudiño y su futuro en Chivas: "Todavía no sabemos qué vaya a pasar"

El cancerbero del Rebaño Sagrado, de 24 años, volvió para el Apertura 2018 con la institución desde el Viejo Continente.

Aunque todavía le resta un año de contrato, Raúl Gudiño no se encuentra 100% seguro de continuar en el Guadalajara para lo que viene en el mediano y largo plazo.

“Apenas estamos en pláticas con (el director deportivo) Ricardo Peláez, pero todavía no sabemos qué vaya a pasar. Veremos qué se presenta en un futuro. Ahorita estoy en muy contento y veremos qué se presenta. Me queda todavía un tiempito”, señaló en conferencia de prensa virtual.

El exjugador del APOEL declaró antes de comenzar el Guardianes 2020 su deseo de emigrar a un lugar donde pudiera tener minutos. Empezó siendo suplente de Toño Rodríguez, pero ahora lleva dos compromisos al hilo como titular.

"Me toca no aflojar, fue un momento difícil para mí y me mantuve fuerte mental y físicamente. Me mantuve en línea para seguir siendo considerado”, agregó al respecto.