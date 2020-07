Guastatoya sigue trabajando a pesar de la incertidumbre

Los Orientales no se detienen en su preparación para la campaña entrante.

Aún no existe una fecha definida para arrancar la Liga Nacional, pero los clubes no descansan para estar listos en cuanto les den luz verde para regresar. Guastatoya, por ejemplo, tiene claro que deben mantener el ritmo a pesar de no tener claridad alguna.

Los Orientales continúan con su preparación de cara al Apertura 2020. El torneo aún no tiene una fecha definida para iniciar, con las autoridades federales negando cualquier posibilidad de llevar a cabo eventos masivos.

De acuerdo con la Junta Directiva del club, no existe presión alguna sobre las autoridades de la Liga Nacional, ya que comprenden que la salud pública está por encima de cualquier situación relacionada al deporte.