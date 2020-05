Guastatoya se opone a la reanudación de los entrenamientos

Los Pecho Amarillo no quieren volver a los trabajos mientras dure la pandemia.

Luego de que la Liga Nacional enviara el protocolo de higiene y seguridad para volver a los entrenamientos, no todos los equipos están de acuerdo en retomar la actividad. Uno de ellos es Guastatoya, que sostiene su posición de no volver al futbol mientras dure esta situación.

"En estos momentos no estamos preparados para volver. No podemos avalar que inicie un torneo que ahora no es lo más importante", dijo Jorge Orellana, dirigente de Guastatoya y miembro del Comité Ejecutivo de la Federación Nacional de Futbol.

Los clubes, una vez revisado el protocolo dictado desde el Minsterio de Salud, tienen un plazo máximo de 24 horas para dar respuesta y determinar si efectivamente es factible retomar la actividad del torneo Clausura 2020, que tiene más de un mes parado por la pandemia.