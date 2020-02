Guardiola vuelve a conquistar el Bernabéu tras ocho minutos fatales del Madrid

El City conquistó el Bernabéu tras remontar a un conjunto blanco que vivió ocho minutos de 'caraja' y que dejan a Pep vencedor del duelo.

Ocho minutos fatales condenaron al en la ida de los octavos de final de la con un Zidane perdiendo por primera vez en una eliminatoria con el conjunto blanco y un City conquistando Madrid por vez primera. De todos, el gran vencedor fue Pep Guardiola que sumó su sexta victoria en nueve visitas al Bernabéu (1-2).

Zidane volvió a sorprender con su once y si bien la justicia poética señalaba a Vinicius como acreedor de un puesto en ataque en sustitución del lesionado Hazard, lo cierto es que muchos daban por hecho que jugaría Bale, el futbolista de las grandes noches. Por su parte Guardiola también jugó al despiste y acabó apostando por Gabriel Jesús y no Agüero en su once.

El partido arrancó siguiendo el guion previsto con el City adueñándose de la pelota y el Madrid, atento para robar y salir a la contra. Tras los primeros compases de tanteo, llegaron los golpes. Primero Gabriel Jesús puso a prueba a un Courtois que reaccionó felino para despejar un trallazo del brasileño tras una gran jugada del City. Luego fue Ederson quien sacó un remate de Benzema que se colaba y vio cómo por suerte para sus intereses Vinicius no acertaba a rematar el balón rechazado con toda la portería.

Laporte tuvo que dejar su sitio a Fernandinho tras lesionarse, una suerte que no corrió Valverde en los minutos finales del primer tiempo tras un golpe involuntario de Benzema que le dejó el ojo dañado. Precisamente en ese tramo final el City la tuvo tras un mal despeje de Courtois que acabó en las botas de Gabriel Jesús que remató, Ramos desvió hacia su portería, pero Casemiro evitó en la línea de gol antes de que el propio Valverde despejara el peligro.

La segunda mitad comenzó eléctrica con un City a por todas y encerrando al Madrid en su área. Mahrez tuvo la primera tras recortar a su par y disparar para encontrar los pies de Courtois. Minutos después lo intentaron Mendy y Fernandinho, pero sin puntería.

Ocho minutos fatales

El Madrid estaba en la lona, pero nunca se le puede dar por muerto. Una pérdida de balón en el centro del campo de Rodri y un error en la cobertura provocaron que Vinicius, tras pelearlo, se hiciera con el balón y diera el pase de la muerte a Isco para que hiciese el 1-0. Ambos protagonistas daban la razón a Zidane que apostó por ellos en detrimento de Kroos y Bale.

Se cae el Bernabéu.

Y en esas llegaron las embestidas del Madrid, el empuje de las noches gloriosas, y con un Valverde enérgico, con Ramos saliendo de la cueva y yéndose al ataque y con un Isco dueño del balón tuvo el segundo. Primero con una internada de raza de Carvajal que no encontró a quien la empujara y luego Ramos quien remató pero se topó con Otamendi para despejar a córner.

Empata el , Gabriel Jesús no perdona.

Pero quien no remata suele acabar pagándolo. Tras el cambio de Sterling por Bernardo Silva, el City lanzó una contra donde el balón acabó en el área para que Gabriel Jesús, previo ‘cuerpeo’ con Ramos, cabeceara a gol (1-1) Inexplicablemente Orsato no acudió al VAR a revisar la acción que cuanto menos parecía polémica.

Y como a perro flaco todo son pulgas, minutos después Carvajal cometió un penalti absurdo sobre Sterling que no propició duda alguna. De Bruyne encaró los once metros y engañando a Courtois puso el 1-2 en el marcador para enmudecer el Bernabéu. Para colmo de males Ramos fue expulsado por roja directa tras cortar una internada de Gabriel Jesús que se plantaba solo ante Courtois para hacer el tercero. El conjunto blanco tendrá que ir a Manchester a remontar a un gran equipo que salió victorioso dejando a un Madrid K.O. de cara al Clásico.