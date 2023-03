Guardiola se define irónicamente como "un fracaso en Champions" y se acuerda...de Julia Roberts

El técnico de Santpedor sorprensió a los periodistas tras la goleada al Leipzig (7-0) en Champions

La espectacular goleada del Manchester City al Leipzig (7-0) en los octavos de final de la Liga de Campeones tuvo un protagonista principal: Erling Haaland y sus cinco goles. El noruego tuvo una actuación estelar y fue sustituido en el minuto 60 de encuentro. Sin embargo, fuera del campo, el protagonista absoluto del partido fue Pep Guardiola, cuyas explicaciones, comparaciones e ironía dejaron una jugosa conferencia de prensa.

"Pase lo que pase en esta Champions, si ganamos esta y las próximas tres, seguiría siendo un fracaso en la Champions League"

“Soy un fracaso en la Champions League. No te preocupes. Voy a explicarles algo: Pase lo que pase en esta Champions, si nosotros ganamos esta y las próximas tres, yo seguiría siendo un fracaso”, dijo Pep.

La comparación de Guardiola con Julia Roberts

"Para sorpresa de los allí presentes, Guardiola enfatizó: “Tengo tres ídolos en mi vida. Michael Jordan, Tiger Woods y Julia Roberts. Jordan y ‘Tiger’ por razones obvias. Julia roberts vino a Manchester años atrás. No en 1990, cuando ‘Sir’ Alex Ferguson ganaba todo con el United. Vino después. Nosotros fuimos superiores al United en estos últimos 4 o 5 años, pero ella siguió yendo a ver al United y no a nosotros. Por eso mismo, si nosotros ganásemos la Champions, no nos compararían por la misma razón que Julia Roberts, a la que admiro, vino a Manchester y no fue a vernos. Igualmente eso no se compararía con la decepción que tuve. Eso lo tienen que saber”, comentó el de Santpedor.

Además, Guardiola también se refirió a los cinco goles de Erling Haaland, a su cambio y al hecho de haber igualado los cinco goles en un solo encuentro que ya lograron Leo Messi y Adriano Luiz: "Si hubiese logrado ese récord a los 22 años se habría aburrido en el futuro", dijo el preparador de los 'citizens', dijo Pep.