Guardiola reveló detalles de la fallida negociación del City por Alexis Sánchez

El técnico de los Citizens comentó que el chileno fue parte de sus peticiones en 2018 "pero no pudimos costearlo".

Pep Guardiola, técnico del , reveló detalles de la fallida negociación con Alexis Sánchez en 2018, cuando el chileno brillaba en . En el marco de la resolución del TAS, que le impedía jugar durante los dos próximos años la , el DT de los Citizens ejemplificó en el Niño Maravilla su defensa tras el veredicto del Tribunal de Arbitraje Deportivo.

Y es que pese al amplio respaldo financiero de la institución, los del Etihad Stadium fueron incapaces de superar al , equipo que terminó por hacerse de los servicios del actual atacante del .

“Tenemos mucho dinero y queremos reforzarnos, pero queríamos a Alexis Sánchez y no pudimos costearlo. Queríamos a Harry Maguire y no pudimos ficharlo. No pudimos pagar lo que pagó el Manchester United. Sí, tenemos dinero, pero los demás también tienen”, explicó el estratega en conferencia de prensa.

Cabe recordar que el formado en se unió a los Diablos Rojos como el fichaje mejor pagado de la Premier League, en un acuerdo que vio a Henrikh Mkhitaryan moverse a los Gunners. Mientras que Maguire llegó a Old Trafford por 80 millones de libras, una cifra récord mundial para un defensor.

“Estoy increíblemente feliz por la decisión del TAS porque demuestra que todo lo que la gente dijo sobre el club no era cierto y que podremos defender en el campo lo que hemos ganado en el campo”, agregó.

Finalmente, se refirió a la necesidad de contar con una buena plantilla enmarcada en el Fair Play Financiero por el que el City estuvo cuestionado. “Soy humilde como para reconocer que sin mis jugadores no soy nada. Soy un buen entrenador, pero no gano títulos si no tengo buenos jugadores... y los buenos jugadores son caros. Pero todos los clubes gastan mucho dinero. gasta mucho dinero, gasta mucho dinero, los equipos ingleses gastan mucho dinero", dijo.

"En la última década hemos construido un club para competir en la élite y para eso hace falta invertir. Podemos gastar lo que quieran nuestros propietarios, siempre siguiendo las reglas del Fair Play Financiero. Y así ha sido”, cerró.