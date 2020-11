Guardiola: "Quiero que Messi acabe su carrera en el Barcelona pero no sé qué le pasa por la cabeza"

El técnico del City reitera su deseo de que Messi siga en el Barcelona pero admite que "no sé qué le pasa por la cabeza".

RUEDA DE PRENSA

Pep Guardiola compareció en rueda de prensa, la primera después de que el jueves el anunciara la renovación de su contrato un año más.

Messi

"Es un jugador del y si me preguntáis mi opinión, tengo una gratitud enorme al Barcelona por todo lo que hicieron por mí, quiero que acabe su carrera en el Barcelona, ese es mi deseo, pero no sé lo que pasará por su cabeza cuando acabe su contrato".

Renovación

"Estoy muy agradecido por la oportunidad de poder seguir aquí, he renovado por muchas razones. Una de ellas es por mis conversaciones con Khaldoon, por la plantilla, por el club y por cómo se han portado durante toda esta etapa, por ejemplo durante la cuarentena. No ha habido ni un único despido, todo el mundo ha mantenido su trabajo, incluso hemos pagado bonus a los trabajadores, eso me ha demostrado cómo de bueno es el club en muchos aspectos y he decidido quedarme más años. Todavía nos quedan muchas cosas por hacer; la plantilla tiene el sentimiento de que seguimos estando cómodos todos juntos. Todos los entrenadores de los grandes clubes están ahí para ganar títulos, yo no soy una excepción".

Mourinho en el

"El balance es muy bueno, como el que ha tenido en todos sus clubes, si sumamos los cuatro puntos que perdieron en el tramo final de dos partidos, imagínate dónde estarían; han sido un equipo excepcional en los últimos años, desde que Pochettino se hizo cargo".

Fechas de selecciones

"Ruben Dias marcó dos goles, Ferran tuvo una actuación increíble, estoy muy orgulloso de que Foden vuelva a jugar con la selección... Es muy importante que jueguen por el país que aman".

Público en los estadios

"Queremos que la gente vuelva a los estadios, a los restaurantes y a las tiendas pero el virus está aquí y mucha gente está muriendo. No sé si el Gobierno quiere asumir el riesgo de devolver la gente a los estadios. Me gustaría que los gobiernos siguieran los consejos de los médicos y los científicos".