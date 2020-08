Guardiola: "¿Benzema, como Messi? Es sólo uno más de los que se comparan con él"

El técnico del Manchester City no da pistas en cuanto al estado de Agüero y advierte a los suyos que hay que mejorar atrás.

Pep Guardiola compareció en rueda de prensa antes de recibir el viernes la visita del en la vuelta de los octavos de final de la en el que los citizen deben defender el 1 a 2 que lograron en el Santiago Bernabéu antes del confinamiento.

Planteamiento del rival

"No lo sé. Hace mucho que jugamos, es un partido diferente y será en casa, aunque sin nuestra afición. Intentaremos hacerlo bien".

Gradas vacías

"Todos los profesionales echamos de menos a los espectadores. Nos hemos tenido que adaptar un poco y dependiendo de la salud de la gente todo volverá, deberá ser seguro para todos pero es más importante que los niños vuelvan a la escuela que no los espectadores a los estadios".

Fallos defensivos

"Más que no conceder goles, es cómo han sido. Hay goles que podríamos haber evitado y deberíamos. Cometer errores en esta competición te perjudican mucho. Años atrás cometimos esos errores y lo sabemos. Si queremos llegar lejos en la Champions tenemos que mejorar en este aspecto".

No es un partido especial

"Nada especial, sinceramente. No por jugar ante el Madrid o no seré más del , es parte de lo que soy. Cuando jugaba con el Bayern contra el Madrid o Barcelona quería ganarlo, pero no lo hice. No es nada especial más de lo que supone para todos en el City. No me enfoco en estos aspectos, sino en superar al Madrid".

El futuro de Eric Garcia

"Nos ha dicho que no quiere extender el contrato con el . Le queda un año y después de eso... Queríamos ampliarlo pero él no, así que querrá jugar en otro partido".

Champions League

"Queremos ganarla y para eso hay que batir a equipos como el Madrid, tengo al sensación de que estamos listos para el partido de mañana".

Agüero

"No sabemos como está. Sigue en Barcelona. Está mejor de lo que pensamos y esperamos que pueda estar con nosotros, pero no lo sabemos".

Benzema, ¿como Messi?

"Es un jugador increíble. Desde que jugaba en el . Desde que estaba en el Barcelona hasta ahora han salido 20 jugadores con la misma pregunta de si está al nivel de Messi. Es uno más en la lista".

Zidane

"Cuando controlas en un lado, te salen por el otro y cuando no por el anterior. Son muy buenos pero intentaremos ganar. Tenemos pequeño recuerdo del partido de ida. Vimos los partidos tras el parón, ver como estar y hablar mucho de nosotros mismos. Lo que hay que hacer para intentar ganarles".

Sergio Ramos

"Sabíamos desde que acabó el partido de ello y evidentemente es un jugador muy importante, pero no sólo por ahora. Tiene una carrera impecable. Hemos de pensar lo que debemos hacer nosotros para intentar ganarles".