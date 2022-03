Guardiola: "Messi es todo en mi carrera, lo comparo con Michael Jordan"

Pep Guardiola se ha deshecho en elogios hacia Leo Messi y el Kun Agüero en una entrevista concedida al 'Diario Olé' en la cual también ha dejado claro que no ve factible entrenar a la selección argentina.

Leo Messi, el Michael Jordan de Guardiola

"Ojalá llegue bien al Mundial, que entrene bien los meses antes. Yo no hablo con él después de la Copa América. No es fácil ser Messi y fue una liberación para él ganar el campeonato. Para mí, Messi es todo en mi carrera y me hizo ser más competitivo. Había muchos astros con una edad perfecta y veteranos con mucho nivel, entre todos se generó muy buena química y eso pasa una vez en la vida. Xavi, Inesta, Puyol... Sin él hubiésemos ganado pero no tanto. Yo comparo a Messi con Michael Jordan cuando Phil Jackson podía sentir lo que era tener al mejor y ganó seis anillos, yo también gané porque él lo hacía fácil. Todavía le debo una botella de vino porque me hizo ganar mejores contratos".

¿La selección argentina entre las favoritas al Mundial?

"Ganar la Copa América les ayudará en el Mundial de Qatar. Tengo la sensación de que es un equipo que no pierde desde hace mucho y eso da fortaleza. También el hecho de tener a Messi ayuda, que sabes que él solo te lo gana. O no te lo gana pero tiene esa capacidad de generar de la nada dos o tres acciones que acaban en gol o deja solo a los compañeros que tiene por delante, como Di María, Lautaro, Julián Álvarez... Toda esa gente que tiene por delante para crear juego eso genera fortaleza".

Cuenta con Julián Álvarez

"Si lo contratamos es para tenerlo con nosotros. Hay una cuestión fundamental: creemos que es un jugador para nosotros porque tiene mucho potencial. Se mueve bien y huele el gol y el gol vale dinero, mucho. Costó dinero, pero no una locura como se paga en Europa. Es una oportunidad de futuro y el año que viene estará con nosotros en la pretemporada. Yo quiero verlo en la hierba con sus compañeros. Si no estamos convencidos no lo hubiéramos firmado. Si está es porque creemos en él. Los informes que tenemos de él son excepcionales y tiene esa sensación que es difícil de encontrar".

Un antes y un después en el City con Agüero

"Sergio da la sensación de pachorra, pero luego es muy listo. El te agarra los conceptos. Lo que ha hecho en Inglaterra es inigualable. En este club hay un antes y un después de él. Se pueden hacer estatuas. Además, hizo el mejor gol del club que hubo, hay y habrá en la historia en el último minuto. Yo no soy muy fan de las estadísticas pero de los goleadores, sí. Dicen ‘tal jugador ha dado millones de pases’, pero ¿qué tal los pases buenos o malos, esos superaban líneas o no? En cambio, el gol, no. Lo metes o no. Él estuvo mucho tiempo lesionado por su musculatura y yo entiendo que por la forma en que jugamos no era fácil para él por su tendencia natural no era presionar, él no ha sido educado así. Pero yo le admiro mucho porque yo sé que él dio lo máximo de él. La gente aquí es consciente de lo que ha hecho. Su paso por el fútbol inglés es importante porque es el argentino más grande de este país, by far (por lejos)".

Guardiola cree que no debe entrenar a la albiceleste

"Ni me tantearon alguna vez para jugar en River ni me llamaron para dirigir a la Selección. Un argentino tiene que dirigir a Argentina. No uno de Sampedor (Cataluña). Tenemos costumbres muy parecidas. Hablamos la misma lengua, nos gustan cosas parecidas, amamos la vida, la comida, estar con amigos y gente querida, he entrenado a varios jugadores argentinos y tengo amigos que viven allí"