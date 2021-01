Guardiola: "Espero que Eric García no se vaya pero quizás el Barcelona sabe más"

El entrenador del Manchester City se refirió al futuro del central, que termina contrato en junio y podría acabar regresando al club catalán.

El futuro de Eric García sigue en el aire y ni siquiera su actual entrenador en el , Pep Guardiola, tiene claro que el defensa vaya a seguir en el club cuando acabe el mercado de invierno después de que el Barcelona haya intensificado el interés en ficharle.

"Espero que no se vaya, aunque quizás en saben más que yo. No sé lo que va a pasar, honestamente, pero quizás sí pasa. No puedo decir más", aseguró este viernes Pep Guardiola en rueda de prensa.

El central catalán termina contrato con el Manchester City el próximo 30 de junio de 2021 y ya ha reconocido que no va a renovar su contrato y se marchará del club para volver al Barcelona, club desde el que se marchó a cuando aún era un juvenil.

La incógnita es si el club citizen aceptará negociar su salida ahora o prefiere contar con él hasta el final de la presente temporada aunque su marcha se produzca en verano sin dejar ningún tipo de contraprestación económica para el club. Por su parte, el fichaje es complicado también para el Barcelona, ya que las elecciones se han retrasado, no se celebrarán el 24 de enero y no habrá nuevo presidente que pueda acometer operaciones en el presente mercado de invierno.