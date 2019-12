Guardiola desmiente su marcha del City y descarta fichar en enero

"Terminaremos la temporada con los jugadores que la comenzaron", afirmó en conferencia de prensa el técnico

Mucho ase ha especulado sobre si Pep Guardiola seguirá en el City en junio o no. Y ahora, el técnico español ha querido salir al cruce de esas especulaciones, respondiendo así a las informaciones aparecidas este viernes en que aseguraban que Guardiola podría abandonar el City al final de esta temporada si así lo quisiera, por la existencia de una cláusula de escape, sin tener que esperar a que su contrato finalice en 2021. "No es verdad", ha zanjado Pep Guardiola, tajante, espantando los rumores sobre una posible marcha. Y es que hace días "The Times" reveló la existencia de una cláusula en el contrato de Pep con el que le permitiría abandonar el club citizen al final de esta misma temporada, aunque en mayo del pasado año estampase su firma hasta 2021. Respecto a su futuro, Guardiola siempre ha querido ser prudente y cauto. Está abierto a la posibilidad de renovar su contrato, pero quiere estudiar la situación, el momento del equipo y el trabajo realizado para tomar una decisión.

Además, Guardiola también ha descartado que su equipo esté pensando en realizar fichajes para reforzarse en el mercado invernal. Es decir, que sólo potenciará la plantilla, pero cuando se abra el mercado de verano. "Los jugadores con los que empezamos la temporada son los mismos con los que la vamos a terminar. Ya veremos en verano", señaló.

El City se medirá este domingo al en el Emirates Stadium, con Guardiola poniendo en duda la presencia de Sergio Agüero y David Silva. El City visitará al Arsenal con catorce puntos de desventaja respecto al y lo hará tras golear de manera muy contundente en Champions: 1-4 al Dinamo de Zagreb en la última jornada de la fase de grupos.