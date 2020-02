Guardiola busca "ser feliz" y no descarta renovar por el City

El catalán dice que discutirá la posibilidad de firmar una renovación con el presidente Khaldoon Al Mubarak

¿Seguirá Pep Guardiola siendo entrenador del ? El catalán no lo descarta, pero hay numerosos factores en juego. Pep Guardiola dice que todo lo que está buscando es felicidad, y eso podría significar que se queda en Manchester City más allá del final de su contrato actual. El actual contrato de Guardiola expira al final de la temporada 2020-21, momento en el que habrá estado en la Premier League durante cinco años. Muchos creen que Guardiola, tras la sanción de la UEFA al City, podría no cumplir su contrato. De momento, Pep está muy tranquilo.

Cuestionado sobre su futuro, Guardiola comentó: “¿Qué busco? Ser feliz. Cuando llegue el momento no habrá problema para entenderme con el club y debatir si estar tres años más o el tiempo que sea”, indicó el catalán, que no descarta renovar por el club. El entrenador de Santpedor sabe que su ciclo en la Premier League va camino de su quinta temporada con los "citizen": “El año que viene va a ser el quinto juntos. Es mucho. Aunque estoy con gente excepcional que sabe que no es fácil trabajar conmigo”, aseguró. Y es que Guardiola tiene claro que siempre son los jugadores los que deben marcar el camino: “Los jugadores responden a nuestro plan”, subraya cada vez que le preguntan por su futuro.

Por último, preduntado por las declaraciones de Raheem Sterling en las que dejó la puerta abierta a jugar algún día en , Guardiola explicó: “Cuando o Barça llaman a un jugador, el resto temblamos. Son los dos equipos poderosos de la historia aunque el compromiso de Sterling es irrefutable desde que llegué. No sé si sus representantes se han puesto en contacto con nadie pero estoy tranquilo”, dijo.